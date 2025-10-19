A Gaza è di nuovo l'inferno tra accuse di violazione della tregua, nuove stragi e lo stop agli aiuti umanitari

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non c’è pace a Gaza e non c’è nemmeno tregua. Prima l’allarme Usa su una “pianificata” e “imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione” della Striscia, poi Israele ha denunciato la rottura del cessate il fuoco da parte del gruppo islamista. Come risposta, l’esercito israeliano ha lanciato raid aerei su Rafah e Beit Lahi facendo almeno 33 morti e infine Tel Aviv ha annunciato la chiusura di tutti i valichi e la sospensione dell’ingresso di aiuti umanitari “fino a nuovo avviso”, per poi cedere alle “pressioni” Usa. E infine l’annuncio: “Rispettiamo il cessate il fuoco”.

Morti due soldati israeliani

Israele ha accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco con “un missile anticarro e spari” contro le truppe dell’esercito dello Stato ebraico a Rafah.

L’Idf ha dichiarato che due soldati sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti nell’attacco da parte di “terroristi palestinesi a Rafah”. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui a perdere la vita sono stati sono il maggiore Yaniv Kula, 26 anni, e il sergente maggiore Itay Yavetz, 21 anni.

IPA

Palestinesi davanti all’ospedale di Khan Younis

Sempre secondo l’Idf, l’incidente è avvenuto nel sud est di Rafah quando “una cellula di terroristi è uscita da un tunnel e ha sparato con i lanciarazzi contro una scavatrice, uccidendo i due soldati”.

Raid aerei e 33 vittime palestinesi

In risposta, l’esercito israeliano ha sferrato una prima serie di raid aerei su Rafah e Beit Lahia, proseguiti nel pomeriggio “su obiettivi terroristici”, così li ha definiti l’esercito israeliano, nella stessa zona a sud di Gaza, con almeno 33 morti conteggiati dalla protezione civile palestinese.

L’esercito dello Stato ebraico rivendica anche di aver “colpito e smantellato circa sei chilometri di infrastrutture sotterranee, utilizzate per portare avanti attacchi contro lo Stato di Israele”.

Da parte sua, Hamas ha negato ogni accusa dicendosi all’oscuro degli scontri a Rafah, sostenendo di non avere contatti con i suoi affiliati in quell’area da marzo scorso, e confermando di voler rispettare il cessate il fuoco.

Israele ha quindi annunciato la chiusura di tutti i valichi e la sospensione dell’ingresso di aiuti umanitari “fino a nuovo avviso”. Ma dopo le pressioni dell’amministrazione Trump, la decisione israeliana di bloccare gli aiuti a Gaza è stata ritirata: i valichi saranno riaperti e le consegne riprenderanno lunedì mattina. Lo scrive il giornalista di Axios Barak Ravid, citando funzionari israeliani.

Valichi chiusi e poi riaperti

La riapertura del valico di Rafah è legata anche agli ostaggi: Tel Aviv ha chiarito ha minacciato più volte di volerlo chiudere in attesa del rientro di tutte le salme dei rapiti ma secondo Hamas questa politica non farà altro che tardare la restituzione dei corpi, in quanto “blocca l’ingresso delle attrezzature necessarie per la ricerca dei dispersi” e degli strumenti per identificare i corpi.

Le presunte violazioni della tregua da parte di Hamas hanno portato il governo di Benjamin Netanyahu a minacciare il ritorno alla guerra totale contro i miliziani.

“Ripreso ad applicare il cessate il fuoco”

“In conformità con le direttive del livello politico, e a seguito di una serie di attacchi significativi in risposta alle violazioni di Hamas, l’Idf ha avviato la rinnovata applicazione del cessate il fuoco, in linea con i termini dell’accordo”.

Lo ha annuncia su X lo stesso esercito israeliano. L’esercito “continuerà a rispettare l’accordo di cessate il fuoco e risponderanno con fermezza a qualsiasi violazione dello stesso”.