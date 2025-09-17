A Genova Chiarotti consigliere del Pd attacca la collega di FdI, "vi abbiamo già appesi una volta": il video

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La richiesta, da parte dell’opposizione, di osservare un minuto di silenzio per Charlie Kirk si è trasformata in una lite in consiglio comunale: è accaduto a Genova, dove il consigliere del Pd Claudio Chiarotti ha attaccato la capogruppo di FdI Alessandra Bianchi. La sindaca Silvia Salis ha preso le distanze dalle affermazioni del consigliere, che si è già scusato per i termini utilizzati.

Comune di Genova, il minuto di silenzio per Charlie Kirk scatena la lite

Il consiglio comunale che si è tenuto il 17 settembre presso la Sala Rossa del Comune di Genova si è trasformato in una lite.

La discussione è partita da una richiesta da parte di Alessandra Bianchi: la capogruppo di Fratelli d’Italia aveva infatti richiesto di dedicare un minuto di silenzio a Charlie Kirk, assassinato lo scorso 10 settembre.

La minoranza di centrodestra manifesta e osserva un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, in aperta polemica con la maggioranza

Una richiesta che, in realtà, non era stata approvata. Nonostante questo, la minoranza ha comunque avviato la commemorazione.

Il consigliere del Pd Chiarotti e l’attacco alla collega Bianchi

La leader dell’opposizione stava parlando alla maggioranza in carica, citando le frasi che erano incise sui proiettili che hanno tolto la vita a Charlie Kirk.

Sono state proprio quelle frasi a scatenare la lite tra maggioranza e opposizione, come testimonia un video diffuso dall’ANSA.

In particolare, il consigliere del Pd Claudio Chiarotti ha attaccato Alessandra Bianchi e, tra le urla generali, quando la tensione si è alzata, si è rivolto a lei affermando: “Non dire ca***te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”.

La sospensione della seduta e le scuse di Chiarotti

Dato il clima di tensione, la seduta del consiglio comunale è stata sospesa e il capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi, dopo aver manifestato la sua “costernazione”, ha richiesto “le scuse del consigliere Chiarotti, se non le dimissioni”.

Chiarotti si è scusato formalmente: “Oggi ho mancato di rispetto alle istituzioni e di questo mi scuso doppiamente”, ha affermato. “Non penso che qua dentro ci siano fascisti, siete colleghi autorevoli e stimati. Chiedo però che nella dialettica legittima e democratica di quest’aula non si vada sopra le righe. È importante per tutti mantenere un profilo basso e non fare riferimenti antistorici”

La sindaca del Comune di Genova Silvia Salis, invece, ha immediatamente preso le distanze dalle parole del consigliere del Pd: “Ha detto una cosa grave”, ha affermato la prima cittadina.