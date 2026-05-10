A Genova imbrattato murale dedicato alle vittime del ponte Morandi con disegni osceni, sindaca Salis furiosa

A Genova è stato vandalizzato e imbrattato il murale che ricorda le vittime del Ponte Morandi. Scritte e disegni osceni sono stati fatti con bombolette spray durante la notte alla Radura della Memoria. “Faremo in modo che il murale venga ripristinato nel più breve tempo possibile”, ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha parlato di “atto incivile, oltraggioso, indegno”.

Imbrattato il murale delle vittime del ponte Morandi

La Radura della Memoria, il luogo simbolo dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, è stato preso di mira a Genova nella notte.

Il murale, realizzato nel 2021 da una coppia di artisti franco-spagnola, è stato imbrattato e vandalizzato con bombolette spray di colore rosso.

Scritte e disegni osceni sono stati realizzati sul volto di donna formato da blocchi di colore di diverse forme geometriche che rappresenta il murale dedicato proprio alle vittime della tragedia del 14 agosto 2018.

Scritte e disegni osceni alla Radura della Memoria

A denunciare l’accaduto è stato sui social il presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi.

“​Non ci sono parole per descrivere lo sdegno che provo in questo momento”, ha scritto Colnaghi, che ha parlato di “atto vile che offende tutta Genova”.

“Non ho intenzione di restare a guardare. Ci attiveremo immediatamente affinché l’opera venga ripristinata e riportata al suo splendore originale nel minor tempo possibile”, ha aggiunto.

“La Radura della Memoria è il nostro luogo del silenzio e del rispetto: chi pensa di poterla deturpare si sbaglia di grosso”, si legge nel post di Colnaghi.

La reazione della sindaca Silvia Salis

Immediata anche la reazione della sindaca di Genova Silvia Salis: “A nome della città di Genova chiedo scusa ai familiari delle vittime, agli sfollati, a tutte le persone che ancora soffrono per il crollo di Ponte Morandi”, ha detto.

La Salis ha parlato di “atto incivile, oltraggioso, indegno” e ha auspicato “che i responsabili vengano individuati

rapidamente”.

“Faremo in modo che il murale venga ripristinato nel più breve tempo possibile”, ha confermato la sindaca, che ha parlato anche di “percorso di educazione e formazione sul valore della memoria e del rispetto” per i responsabili dell’atto vandalico.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare i responsabili.

“Chi offende la memoria di Genova deve risponderne davanti alla comunità intera”, ha aggiunto Michele Colnaghi dopo aver annunciato la volontà di interagire “con le Forze dell’Ordine affinché analizzando le telecamera della zona, si individuino i responsabili di questo gesto ignobile”.