A Glendale il funerale blindato di Charlie Kirk, fermato un uomo armato: previsto l’intervento di Trump

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Alle 20:00 è previsto il funerale di Charlie Kirk, l’attivista ultraconservatore ucciso il 10 settembre. La cerimonia si tiene allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Le autorità stanno lavorando per portare al livello massimo le misure di sicurezza. A poca distanza dallo stadio è stato fermato, e poi rilasciato, un 42enne armato.

Funerali Charlie Kirk, fermato un uomo armato

La cerimonia ha inizio alle 11:00, le 20:00 in Italia. L’ingresso allo stadio, che ha una capienza massima di 73mila persone, è consentito a partire da tre ore prima.

Il livello di sicurezza adottato per i funerali di Charlie Kirk è stato paragonato a quello del Super Bowl. È prevista la presenza di centinaia di esponenti e funzionari del governo Trump. Poche ore prima della cerimonia nella zona dello stadio è stato fermato un 42enne armato. Trattenuto in carcere, è stato poi rilasciato senza cauzione.

ANSA

Charlie Kirk, fondatore di Turning Point

L’omaggio al fondatore di Turning Point

Il 31enne Charlie Kirk, fondatore della piattaforma Turning Point, è ritenuto uno dei principali fautori della rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Kirk è stato assassinato con un colpo di fucile mentre stava incontrando alcuni studenti nel campus della Utah Valley University.

Il presunto assassino, il 22enne Tyler Robinson, ha motivato il gesto come una reazione ai discorsi di “odio” che Kirk diffondeva. Donald Trump, che ha annunciato la morte di Kirk sul suo social Truth, ha definito l’attivista “martire della verità e della libertà”, incriminando la retorica della “sinistra radicale”.

Sabato 20 settembre, centinaia di giovani hanno reso omaggio a Charlie Kirk deponendo fiori e messaggi davanti alla sede di Turning Point Usa. L’ingresso allo stadio per i funerali è libero e gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a vestirsi con i colori della bandiera americana.

Livello di sicurezza al massimo

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (Dhs) ha aumentato le misure di sorveglianza e sicurezza a Glendale in occasione del funerale, schierando agenti federali e collaborando con le autorità locali per gestire l’evento.

Un bollettino della polizia indica che le autorità stanno monitorando alcune minacce di credibilità non verificata indirizzate a persone che intendono partecipare alla commemorazione di Kirk.

Anche se le autorità non hanno confermato la fondatezza delle minacce, sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per affrontare i potenziali rischi.