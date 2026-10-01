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Una cittadina ucraina deferita in stato di libertà, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato, che ha portato alla luce un tentativo di truffa e furto ai danni di due residenti. I fatti sono avvenuti il 9 settembre 2026 a Imola, dove le vittime sono state avvicinate con il pretesto di una trattativa immobiliare. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Imola, che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle denunce presentate nei giorni scorsi.

La falsa trattativa immobiliare a Imola

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita dalle segnalazioni di due residenti di Imola, che hanno denunciato un episodio sospetto avvenuto nella loro abitazione di via Santa Lucia.

Gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto le testimonianze e avviato immediatamente gli accertamenti.

La dinamica dei fatti

Il 9 settembre 2026, intorno alle ore 11, la prima vittima si trovava sul terrazzo della propria abitazione, intenta a stendere i panni. Una donna sconosciuta, appostata in strada, ha attirato la sua attenzione chiedendo di poter entrare con la scusa di ricevere informazioni e contatti diretti del proprietario di un appartamento in vendita al terzo piano dello stabile. Il pretesto era quello di evitare il pagamento delle spese di agenzia.

La vittima, fidandosi, ha aperto la porta d’ingresso. La sconosciuta è così riuscita a introdursi nella cucina dell’appartamento, seguita poco dopo da una complice, descritta come una donna dell’Est Europa di circa 55 anni.

Le due donne hanno quindi coinvolto la vittima e il marito in una conversazione sul terrazzo, continuando a parlare di compravendite immobiliari.

Il tentativo di truffa e furto

Durante la conversazione, la complice ha mostrato i preziosi indossati alla mano destra e ha insistito nel chiedere se la famiglia custodisse in casa oro, denaro o una cassaforte, sostenendo di voler installare una cassaforte in vista dell’acquisto del futuro immobile.

Di fronte alla risposta negativa dei proprietari, le due donne si sono mosse furtivamente all’interno dell’abitazione, senza alcun permesso, iniziando a perlustrare le stanze alla ricerca di beni di valore.

Nonostante il tentativo, le malviventi non sono riuscite a sottrarre nulla di prezioso, se non aver messo a soqquadro un cassetto. Dopo il fallito furto, si sono date alla fuga a bordo di un’autovettura.

L’intervento della Polizia e le indagini

La segnalazione al 112 e il tempestivo intervento della Squadra Volante hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. L’analisi dei fatti, unita all’individuazione fotografica effettuata dalle vittime in sede di denuncia, ha consentito agli investigatori di identificare senza dubbio una delle autrici del tentato raggiro.

La principale sospettata, una cittadina straniera di origini ucraine, classe 1971, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Le indagini proseguono per identificare la seconda complice, rimasta al momento ignota.

Il contesto e le raccomandazioni

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione dei reati contro il patrimonio. La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione a sconosciuti che si presentano con pretesti apparentemente innocui, come la richiesta di informazioni su immobili in vendita, e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

Il caso di Imola si inserisce in un quadro più ampio di tentativi di truffa e furto che spesso colpiscono persone anziane o vulnerabili, sfruttando la buona fede delle vittime. Le forze dell’ordine raccomandano di non aprire la porta a sconosciuti e di rivolgersi sempre ai canali ufficiali per qualsiasi dubbio o segnalazione.

IPA