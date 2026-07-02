A Kiev pioggia di missili russi nella notte, almeno 10 morti. Colpiti un ospedale e l’hotel dei giornalisti

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Una notte infernale per la città di Kiev. La Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici sulla capitale d’Ucraina, con massicci attacchi di droni in diverse regioni del Paese. L’attacco ha colpito anche edifici residenziali, incendiando palazzi multipiano e danneggiando un hotel del centro occupato da giornalisti internazionali e diplomatici. Colpito anche un pronto soccorso. Il bilancio è di almeno 10 morti e 54 feriti.

Il raid russo su Kiev

Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio Kiev è stata vittima di un massiccio attacco da parte della Russia.

Allo scoccare dell’una di notte da 5 bombardieri e 2 navi nel Mar Caspio è partita una raffica di ordigni simultanea su bersagli diversi.

ANSA

Qualche ora dopo, attorno alle 3 e mezza, è arrivato un secondo attacco con decine di esplosioni nella capitale.

Il bilancio, che potrebbe essere destinato a crescere, è di almeno 10 morti e oltre 50 feriti.

Colpito anche un pronto soccorso

I missili lanciati da Mosca hanno colpito una struttura sanitaria del pronto soccorso. Almeno 5 i feriti tra medici e infermieri, di cui uno grave.

Colpiti anche diversi palazzi del centro. Un edificio di 9 piani è crollato intrappolando numerose persone sotto le macerie, in fiamme uno dei grattacieli del quartiere del lusso.

Una pioggia di detriti è caduta sulle persone che si trovavano nelle gallerie della metropolitana, dopo l’attacco a una fermata.

Nel mirino anche il City Hotel, a pochi metri degli uffici del Primo Ministro, frequentato da diplomatici e giornalisti stranieri.

Droni su tutto il Paese

Gli ordigni russi non si sono limitati alla capitale: le distruzioni hanno interessato nella notte diverse Regioni.

Droni sono arrivati su diversi capoluoghi, tra cui Kharkiv, Zaporizzhizia, Kherson e Odessa, dove è andata in fiamme una fabbrica.

La rappresaglia di Putin arriva in risposta all’attacco di Kiev sui depositi di petrolio e le raffinerie, che ha interrotto la distribuzione del carburante in Russia.

Al momento del raid il Presidente Volodymyr Zelensky si trovava in Irlanda, dove ha preso parte a un incontro istituzionale continuando a chiedere l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Informato tempestivamente dell’attacco dall’Intelligence, Zelensky ha fatto immediatamente ritorno in patria.

Si prepara il successore di Zelensky

Mentre l’annoso conflitto con la Russia continua a destabilizzare il Paese, l’Ucraina potrebbe essere pronta a nuove elezioni, rimandate dal 2024 proprio a causa della guerra.

Il successore di Volodymyr Zelensky potrebbe essere Valerii Zaluzhny, generale oggi ambasciatore di Kiev nel Regno Unito.

Sarebbe stato la stesso Zaluzhny, uno dei simboli della resistenza ucraina, a comunicare a Zelensky la volontà di candidarsi alle future presidenziali.