A Latina una 17enne precipita dal balcone e muore, il gesto potrebbe essere legato alla bocciatura a scuola

Una ragazza di 17 anni è morta questa notte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La giovane era precipitata, nel primo pomeriggio di venerdì, dal balcone della sua casa al quinto piano. Al momento l’ipotesi più probabile per spiegare la tragedia è quella di un gesto volontario legato probabilmente a una bocciatura a scuola.

La caduta dal balcone e l’intervento chirurgico

La 17enne era precipitata dal balcone del quinto piano della sua abitazione in via Don Luigi Sturzo, a Latina, venerdì pomeriggio.

La giovane era stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale pontino, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Dopo l’operazione la 17enne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime e purtroppo non ce l’ha fatta: è morta nel corso della notte.

La seconda bocciatura a scuola

Sul tragico episodio episodio indagano gli agenti di polizia della questura del capoluogo pontino, che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, che potrebbe essere collegato alla bocciatura della giovane all’esame di riparazione.

Si tratta infatti di una bocciatura arrivata per il secondo anno consecutivo: potrebbe esserci proprio questo all’origine della tragedia.

La ragazza era in casa da sola

La giovane frequentava l’Istituto Majorana e avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 6 settembre.

Le sue condizioni erano risultate disperate fin da subito: a dare l’allarme, subito dopo la caduta, erano stati i residenti del palazzo, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Al momento del tragico incidente la ragazza era in casa da sola.