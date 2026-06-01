A Malta esplode fabbrica di fuochi d'artificio, fiamme fino al cielo con fumo e strage di animali: il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di paura a Malta nella mattinata dell’1 giugno, quando una violenta esplosione ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio nella zona di Salina-Magħtab, lungo Triq il-Qadi. Il boato, avvertito anche a diversi chilometri di distanza, è stato seguito da una serie di esplosioni secondarie e da una densa colonna di fumo visibile da varie parti dell’isola. L’incidente ha provocato danni significativi agli edifici circostanti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità maltesi, non risultano vittime, ma alcune persone hanno riportato ferite lievi. Numerosi invece gli animali morti nelle aziende vicine alla fabbrica.

Esplosione fabbrica fuochi d’artificio a Malta, cosa è successo

Come riportato da Today, l’esplosione si è verificata intorno alle 6:30 del mattino dell’1 giugno all’interno della Lourdes Fireworks Factory, fabbrica che aveva già avuto un incidente simile nel 2018.

Dopo il primo scoppio, particolarmente potente, sono state registrate ulteriori esplosioni di minore intensità.

Numerosi residenti avrebbero raccontato di aver sentito tremare le proprie abitazioni e di aver visto porte, finestre e infissi deformarsi a causa della forte onda d’urto.

Nel video che mostra l’esplosione è possibile vedere una vasta nube di fumo innalzarsi sopra l’area industriale.

Due agricoltori feriti

Secondo quanto riferito dalla polizia maltese, nessun lavoratore autorizzato si trovava all’interno della fabbrica al momento dell’esplosione.

Due uomini, rispettivamente di 47 e 67 anni, residenti a St Paul’s Bay e impegnati in attività agricole nelle vicinanze, sarebbero stati trasportati al Mater Dei Hospital.

Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione e le ferite riportate sarebbero state giudicate lievi.

Le autorità hanno inoltre confermato che tutte le persone collegate alla struttura e i residenti della zona sono stati rintracciati.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Times of Malta, diversi allevatori avrebbero segnalato la morte di alcuni capi di bestiame e gravi ripercussioni sugli animali presenti nelle aziende vicine all’impianto.

Abitazioni danneggiate

L’onda d’urto avrebbe causato danni estesi agli edifici situati nelle aree circostanti.

Molti residenti avrebbero denunciato la rottura di vetri e infissi.

Alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze sarebbero state danneggiate dalla pioggia di detriti e frammenti generata dalla deflagrazione.

Secondo Times of Malta, in una struttura ricettiva situata nei pressi della fabbrica due ospiti sarebbero stati colpiti da schegge di vetro dopo che la finestra della loro stanza è andata in frantumi a causa della pressione dell’esplosione.

Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare l’area interessata mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

La MaYA Foundation, organizzazione impegnata nel supporto agli agricoltori locali, ha chiesto alle autorità di effettuare una valutazione completa dei danni subiti dalle aziende agricole e dalle famiglie coinvolte non appena la zona verrà dichiarata sicura.

Il precedente

Le autorità maltesi hanno avviato un’indagine per accertare le cause della deflagrazione.

La vicenda richiama alla memoria un episodio analogo avvenuto nella stessa struttura nel maggio del 2018.

In quell’occasione un’esplosione provocò il ferimento grave di due persone e uno degli uomini coinvolti morì il giorno successivo a causa delle lesioni riportate.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi utili per comprendere l’origine dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle procedure di sicurezza adottate all’interno dell’impianto