A Marano maestra sospesa per un anno dalla scuola, avrebbe picchiato e insultato i bambini: "Sei la morte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una maestra è stata sospesa per un anno dalla scuola a Marano. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni, bambini della scuola dell’infanzia, che sarebbero stati oggetto di insulti, minacce, schiaffi e strattonamenti. Le indagini sono partite dalle denunce di tre mamme, i cui figli non volevano più andare a scuola.

Maestra sospesa per un anno dalla scuola a Marano: cosa è successo

Una maestra di una scuola primaria della provincia di Napoli è indagata per maltrattamenti nei confronti di alcuni suoi alunni.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano hanno eseguito nei confronti della donna un’ordinanza che dispone la sospensione dal pubblico ufficio per la durata di 12 mesi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’ordinanza nei confronti dell’insegnante è stata emessa dal giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ed eseguita dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano.

Le indagini sulla maestra sospesa a Marano

Le indagini sui comportamenti della donna a scuola sono partite dai racconti spezzati e dalle paure di alcuni bambini, che hanno riferito in casa di non voler andare a scuola. Alcuni genitori, messi in allarme dal cambiamento improvviso riscontrato nei loro figli, si sono quindi rivolti alle forze dell’ordine, presentando una denuncia.

Il lavoro degli investigatori ha permesso di arrivare a una ricostruzione dei fatti che copre un arco di tempo di tre mesi, da ottobre a dicembre del 2024. In quel periodo si sarebbero verificati i ripetuti episodi di violenza psicologica e fisica che avrebbero sconvolto l’equilibrio emotivo degli alunni della maestra.

Cosa è stato scoperto sulla maestra di Marano

Gli elementi raccolti dai militari, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, restituirebbero la fotografia di un comportamento sistematico, tra offese, minacce urlate, strattonamenti, schiaffi e punizioni sproporzionate.

I racconti dei genitori che hanno presentato denuncia sono stati intrecciati con le testimonianze raccolte, le analisi psicologiche dei bambini e i riscontri sul campo. Il gip ha ritenuto il quadro “grave e compatibile con la misura interdittiva“.

La decisione di sospendere la maestra è stata motivata con il bisogno di tutelare i minori già coinvolti nel caso e per impedire il ripetersi di condotte simili nei confronti di altri bambini. Il procedimento nei confronti dell’insegnante è ancora in fase preliminare e la maestra, come da principio di presunzione di innocenza, avrà la possibilità di difendersi durante l’inchiesta su quanto avvenuto a Marano di Napoli.

Le offese in un video: “Sei la morte”

Nel video a disposizioni dei carabinieri, si sentirebbero distintamente le offese ai bambini da parte della maestra: “Sei brutto… vuoi vedere che ti faccio piangere… questo è proprio scemo… ciuccio… testa di bomba… mostro“.

Infine, anche “sei la morte“.

Le frasi sarebbero state registrate da una telecamera posizionata in classe dalle forze dell’ordine dopo la denuncia di tre mamme, preoccupate dai malesseri che i loro figli avrebbero manifestato.

Oltre agli insulti, si vedrebbero anche i maltrattamenti fisici, con schiaffi e spinte.

I piccoli sarebbero stati minacciati, sarebbe stato detto loro che non avrebbero più rivisto i genitori se non avessero mangiato: chi vomitava avrebbe dovuto farlo nello zaino, per nascondere il cibo.