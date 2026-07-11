A Matera tir precipita dal cavalcavia sulla Statale 7, nell'incidente morto il camionista 50enne

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Matera, lungo la Strada Statale 7, un tir ha sfondato le barriere precipitando da un cavalcavia. Morto il conducente, un 50enne originario della provincia di Taranto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dall’abitacolo l’autotrasportatore ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Matera, tir precipita dal cavalcavia

L’incidente è all’altezza del chilometro 570 della Statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera Centro.

Alle 2:50 di notte il mezzo pesante ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo nel vuoto dopo aver sfondato le barriere del cavalcavia.

ANSA

Le cause per cui l’autotrasportatore ha perso il controllo del mezzo precipitando per diversi metri sono ancora da chiarire.

La vittima è un camionista di 50 anni

Nell’incidente ha perso la vita il conducente che si trovava a bordo del mezzo.

Si tratta di un uomo di 50 anni residente a Crispiano, in provincia di Taranto.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dall’abitacolo ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Il personale del 118, infatti, ha potuto fare altro che constatare il decesso del camionista.

Gli accertamenti e il recupero del mezzo

Gli agenti della polizia stradale di Matera e Policoro, che sono intervenuti insieme ai carabinieri per i rilievi, sono impegnati ad accertare e capire cause e dinamica dell’incidente.

Saranno proprio gli accertamenti delle autorità a spiegare perché il mezzo pesante abbia perso il controllo finendo per precipitare.

Le operazioni di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell’area in cui è avvenuto il tragico incidente sono proseguite per diverse ore.

Al punto che la circolazione lungo il tratto interessato della Statale 7 è stata parzialmente modificata, con il traffico regolato su un’unica corsia proprio per permettere le operazioni di rimozione del tir.

Un camionista di 37 anni morto sulla A1

Un altro giovane camionista, Danilo Rizzi, di 37 anni, ha perso la vita poche ore prima in un incidente avvenuto sulla A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli.

L’incidente, che ha coinvolto un’altra macchina, sarebbe stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico.

Il conducente dell’auto è rimasto leggermente ferito mentre per il conducente del camion, sbalzato fuori dal mezzo, non c’è stato nulla da fare.