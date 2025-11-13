A Milano Ambrogino d'oro a Mentana, Jo Squillo, Tamburini e alla Ong che salva i migranti: tutti i nomi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

I giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, e la presentatrice e cantante Jo Squillo, per il suo impegno contro la violenza sulle donne, sono tra le personalità che riceveranno l’Ambrogino d’oro il prossimo 7 dicembre. La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano, infatti, ha reso noti i nomi di coloro che riceveranno la massima onorificenza concessa da Palazzo Marino nel giorno del patrono a chi ha dato lustro alla città.

Ambrogino d’oro alla Ong che salva i migranti

Enrico Mentana, Fabio Tamburini e Jo Squillo sono dunque tra le personalità che verranno premiate. In tutto saranno consegnate una Grande Medaglia d’Oro, 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza.

Tra le associazioni a ritirare il riconoscimento sarà anche ResQ – People Saving People, la ong che salva i migranti in mare.

ANSA

La cerimonia di premiazione dell’Ambrogino d’oro

Era invece tramontata, ancora prima del confronto, la candidatura per la Global Sumud Flotilla, dopo le numerose polemiche politiche.

Grande medaglia d’oro al Fai

Al Comune erano arrivate in tutto 280 candidature, che sono state poi selezionate dalla apposita commissione.

La Grande medaglia d’oro andrà al Fai, il Fondo ambiente italiano che tutela e valorizzazione l’arte, la natura e il paesaggio italiani.

Tra le associazioni che riceveranno l’attestato ci sono anche la Cgil di Milano, il Nucleo Operativo Radiomobile – Comando Provinciale Carabinieri di Milano, la Scuola Militare Teulié, il maestro Vincenzo Tempera.

Tutti i nomi

Medaglia d’oro alla memoria: Clerici Carlo Alfredo, De Carneri Ivo, Fezzi Mario, Gatto Annamaria, Pedrini Marco, Targetti Luca.

Grande medaglia d’oro: Fai – Fondo Ambiente Italiano: Aouani Iliass, Cimino Vincenzo, Crocco Carlo, Del Bono Alessandro, Di Martino Christian, Guastoni Mimma, Leonelli Roberto, Maisto Guglielmo, Maniaci Alessandro, Martinoni Paola, Mentana Enrico, Russo Claudio, Tamburini Fabio, Tarter Iris, Visco Gilardi Leonardo.

Attestati: Associazione 232, C.R.M. Coopera va Sociale Onlus, Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – CGIL, Corale Polifonica Nazariana, CSRC Carlo Poma, D’Arezzo Salvatore, Fare x Bene ETS, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, Giachetti Marco, Lo Stampatello Casa Editrice, Nativa Società Benefit, Nucleo Operativo Radiomobile – Comando Provinciale Carabinieri di Milano, Parco Nord Milano, Quintarelli Stefano, ResQ – People Saving People, Rete Scuole Senza Permesso, Scuola Militare Teulié, Spazio Aperto Cooperativa Sociale, Squillo Jo, Tempera Vincenzo.

Cos’è l’Ambrogino d’Oro

L’Ambrogino d’Oro è la massima onorificenza civica del Comune di Milano che premia cittadini, associazioni e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla città. Viene assegnato, ogni anno, il 7 dicembre, giorno della festa del patrono Sant’Ambrogio.

Si tratta in sostanza di un riconoscimento di gratitudine per chi, per nascita o adozione milanese, ha dato lustro alla città e si è distinto per il proprio impegno civico, altruistico, culturale, sportivo o di altro genere.

L’onorificenza è stata conferita per la prima volta il 7 dicembre 1946. Il nome deriva dalle antiche monete d’oro milanesi coniate nel Medioevo, chiamate “ambrosini” o “ambrogini”, che raffiguravano Sant’Ambrogio.