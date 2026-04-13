A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un incendio è divampato domenica sera in un appartamento all’interno di una palazzina di Corso Monforte, in pieno centro a Milano. L’intero stabile, accanto alla Basilica di San Babila, è stato evacuato. Pare che il rogo sia stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina.

Incendio in centro a Milano, cosa è successo

Una densa colonna di fumo era visibile domenica sera verso le 23:30.

L’incendio è divampato all’interno di un appartamento di Corso Monforte 7, vicino alla Basilica di San Babila, in pieno centro a Milano.

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A causa delle fiamme è stato necessario evacuare, per sicurezza, l’intera palazzina.

Cosa ha scatenato le fiamme

In base ai primi accertamenti pare che ha scatenare le fiamme all’interno dell’appartamento sia stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina.

Sono poi bastati pochi minuti perché l’incendio si estendesse all’intero appartamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, arrivati sul posto con quattro automezzi (due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso).

Evacuazione della palazzina e soccorsi

Dopo l’allarme sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza per fornire supporto e verificare le condizioni dei residenti, usciti in strada a causa del fumo e delle fiamme.

Alla fine l’incendio è stato circoscritto, evitando che il rogo si propagasse agli appartamenti vicini o alle strutture portanti dello stabile.

Per fortuna non sono stati registrati feriti o intossicati. Gli abitanti della palazzina, costretti a scendere in strada dopo l’allarme, sono stati tutti messi in sicurezza.

Hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni una volta spento l’incendio e terminata la ventilazione dei locali.