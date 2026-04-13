A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento
L'incendio in Corso Monforte a Milano è stato causato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina: sul posto subito vigili del fuoco e 118
Un incendio è divampato domenica sera in un appartamento all’interno di una palazzina di Corso Monforte, in pieno centro a Milano. L’intero stabile, accanto alla Basilica di San Babila, è stato evacuato. Pare che il rogo sia stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina.
- Incendio in centro a Milano, cosa è successo
- Cosa ha scatenato le fiamme
- Evacuazione della palazzina e soccorsi
Incendio in centro a Milano, cosa è successo
Una densa colonna di fumo era visibile domenica sera verso le 23:30.
L’incendio è divampato all’interno di un appartamento di Corso Monforte 7, vicino alla Basilica di San Babila, in pieno centro a Milano.
A causa delle fiamme è stato necessario evacuare, per sicurezza, l’intera palazzina.
Cosa ha scatenato le fiamme
In base ai primi accertamenti pare che ha scatenare le fiamme all’interno dell’appartamento sia stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina.
Sono poi bastati pochi minuti perché l’incendio si estendesse all’intero appartamento.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, arrivati sul posto con quattro automezzi (due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso).
Evacuazione della palazzina e soccorsi
Dopo l’allarme sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza per fornire supporto e verificare le condizioni dei residenti, usciti in strada a causa del fumo e delle fiamme.
Alla fine l’incendio è stato circoscritto, evitando che il rogo si propagasse agli appartamenti vicini o alle strutture portanti dello stabile.
Per fortuna non sono stati registrati feriti o intossicati. Gli abitanti della palazzina, costretti a scendere in strada dopo l’allarme, sono stati tutti messi in sicurezza.
Hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni una volta spento l’incendio e terminata la ventilazione dei locali.