Morto il figlio di Leone Di Lernia, incidente in moto a Milano per Davide Antonio Di Lernia: aveva 47 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo di 47 anni è morto nella notte a Milano in un incidente stradale in moto. si è poi appreso che la vittima è Davide Antonio Di Lernia, figlio di Leone Di Lernia. Lo schianto è avvenuto in via Mecenate, all’altezza del civico 74, lungo il rettilineo che conduce verso l’aeroporto di Linate. Il motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro una balaustra. Inutili i soccorsi: il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso.

Incidente a Milano, morto il figlio di Leone di Lernia

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, poco dopo la mezzanotte.

Secondo le prime informazioni riferite da Ansa, il 47enne Davide Antonio Di Lernia era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in via Mecenate.

Davide era il figlio di Leone Di Lernia, il noto autore di parodie musicali e conduttore radiofonico scomparso nel 2017.

La strada dell’incidente è un lungo rettilineo nella zona sud-est di Milano, in direzione dell’aeroporto di Linate. Al centro della carreggiata corrono i binari del tram, protetti ai lati da barriere metalliche. La moto è finita proprio contro una delle balaustre presenti lungo la strada.

L’impatto della moto contro la ringhiera è stato violentissimo: l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 74. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire con certezza perché Davide Di Lernia abbia perso il controllo.

I soccorsi e i rilievi della polizia locale

La prima richiesta di intervento è arrivata poco dopo la mezzanotte. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso da Areu e sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e l’automedica.

Nonostante l’intervento tempestivo, per Davide Antonio Di Lernia non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno constatato il decesso sul luogo dell’incidente.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. Gli agenti sono impegnati nella ricostruzione della dinamica e stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.

Secondo quanto riportato da MilanoToday, tra le ipotesi ancora da verificare ci sono una possibile perdita di controllo improvvisa o una manovra effettuata per evitare un ostacolo. Non è invece al momento possibile stabilire se la velocità abbia avuto un ruolo nell’incidente.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare eventuali testimonianze e acquisire le immagini delle telecamere presenti nella zona. Dalle prime informazioni non risultano altre persone coinvolte nel sinistro.

A Milano altri due morti nel giro di 48 ore

Nelle stesse ore Milano è stata teatro di un altro grave incidente stradale. Una donna di 65 anni, Laura Lebro, originaria di Genova e residente a Bologna, è stata travolta in via Bianca di Savoia da una Byd Sealion 7, un suv elettrico.

Sembra che l’auto abbia percorso circa 80 metri danneggiando dodici vetture parcheggiate, pali della segnaletica e arredi urbani, prima di arrivare nei pressi di un cantiere in piazza Mondadori.

La donna si trovava sul marciapiede ed è stata investita poco prima che il veicolo terminasse la propria corsa contro le recinzioni del cantiere.

Due pedoni travolti e uccisi in strada

I soccorritori hanno tentato di rianimarla e l’hanno trasportata in ospedale, ma le sue condizioni erano disperate e i medici non hanno potuto salvarla.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Tra le ipotesi considerate dagli investigatori ci sono un possibile malfunzionamento del veicolo, un errore nella pressione di un comando o un eventuale malore del conducente, un uomo di 68 anni.

Pochi giorni prima, giovedì, sempre a Milano il 76enne Luigi Donato era stato invece investito da una moto sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Antonini e via Negri.