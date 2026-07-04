A Milano San Siro 55enne aggredito con 20 coltellate alle spalle senza motivo, è grave: fermato un 22enne

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Paura nel quartiere San Siro di Milano, dove si è verificata una violenta aggressione ai danni di un 55enne. L’uomo è stato aggredito da uno sconosciuto, un 22enne, sul marciapiede di fronte a un bar della zona. L’aggressore gli si è scagliato contro con un coltello, colpendolo alla schiena. I due non si conoscevano e l’attacco sembra essere avvenuto senza alcun motivo.

Aggredito un uomo a Milano

La giornata di sabato 4 luglio è iniziata nel terrore per gli abitanti del quartiere di San Siro a Milano.

Una violenta aggressione è avvenuta, attorno alle ore 7:30 del mattino, fuori dal bar Giada in via Alfonso Capecelatro.

ANSA

Una persona che arrivava dalla strada si è scagliata armata di un coltello contro un uomo che al momento si trovava appena fuori dal locale.

La vittima è stata colpita alla schiena, per poi ricevere 20 coltellate anche su addome e torace.

L’attacco per strada a San Siro

Vittima del brutale attacco è un uomo italiano di 55 anni, residente nel vicino quartiere di Lorenteggio.

L’uomo è stato prontamente soccorso dai medici di Areu e caricato su un’ambulanza dai sanitari del 118. È stato trasportato d’urgenza e in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Si trova attualmente ricoverato nella shock room, sottoposto alle necessarie cure mediche. A causa delle gravi ferite alla schiena è in pericolo di vita.

Il colpevole senza alcun movente

L’aggressore è stato bloccato da alcuni avventori del bar che erano presenti al momento dell’attacco.

Si tratta di un ragazzo di 22 anni, originario del Gambia. Camminava per strada con in tasca un coltello con una lama da 7 centrimetri.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe scagliato sul 55enne all’improvviso e senza alcun motivo apparente.

Nonostante abbia tentato di scappare, il ragazzo, che arrivava a Milano da un’altra città della Lombardia, è stato bloccato e fermato dagli agenti della polizia giunti sul posto.

Si indaga per comprendere i motivi della brutale aggressione, apparentemente senza movente: i due non si conoscevano e non c’è stato alcun alterco.

L’ipotesi più probabile è che l’aggressore sia affetto da gravi disturbi psichici.