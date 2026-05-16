A Milano tafferugli e lanci di sedie per il nuovo orologio Swatch x Audemars Piguet: cos'è e quanto costa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Scene di tensione e scontri a colpi di sedie e tavolini a Milano, in piazza Gae Aulenti, per il lancio del nuovo orologio Swatch. Il nuovo prodotto è stato preso d’assalto dai clienti che per giorni hanno fatto la coda all’esterno dei pochi rivenditori autorizzati. I video delle resse per accaparrarsi l’orologio sono diventati ben presto virali sui social.

Nuovo orologio Swatch, ressa a Milano

È scattata alle 10 di sabato 16 maggio la vendita dei nuovi Royal Pop, orologi che hanno visto la collaborazione dei marchi Swatch e Audemars Piguet.

E per acquistare il nuovo prestigioso prodotto si sono create code nelle varie città – e soprattutto a Milano – già da un paio di giorni. I clienti erano talmente numerosi che la polizia ha dovuto disporre delle transenne e tra questi si sono vissuti anche momenti di tensione con la security che è dovuta intervenire per calmare i facinorosi, quando hanno scoperto che i pezzi, a tiratura limitata, si erano esauriti.

ANSA

Liti e risse tra i clienti in coda

Lunghe code, grande attesa con alcuni clienti che si erano appostati all’esterno dei negozi già due notti prima, con coperte e tende, e tanta tensione quando qualcuno ha provato a scavalcare la fila o quando i tanto agognati orologi si sono esauriti.

Le scene che si sono create a Milano fuori dagli store in corso Vittorio Emanuele e in piazza Gae Aulenti sono diventate virali sui social, ma se ne sono viste di simili anche a Roma e Firenze. Nei video che circolano si vedono folle in fila dietro alle transenne posizionate dalla polizia e alcuni disordini e risse con lanci di sedie e tavolini placate solo dall’intervento della security.

A contendersi i nuovi orologi, però, non erano solo appassionati di orologeria quanto anche affaristi pronti a rivendere il prodotto al triplo del prezzo di lancio. Come riporta MilanoToday, infatti, sui social comparsi diversi annunci di rivendita con prezzi che arrivano anche a oltre mille euro per un accessorio che ne costa al massimo quattrocento.

Cosa c’è da sapere sui nuovi orologi e quanto costano

Gli agognati nuovi orologi fanno parte della nuova collezione “Royal Pop“, nata dalla collaborazione tra i marchi svizzeri Swatch e Audemars Piguet. La linea si compone di otto modelli in bioceramic che fondono le linee dell’iconico Royal Oak del 1972 con lo stile dello Swatch POP degli anni Ottanta.

Si tratta di orologi che si possono indossare non solo sul polso ma anche al collo, in tasca o agganciati alla borsa. Inoltre, l’orologio può essere trasformato anche in un modello da tavolo.

Esistono due versioni di questo prodotto con due prezzi diversi. Il primo, un orologio da tasca stile Savonnette, costa 400 euro, mentre il modello da tasca Lépine è venduto a 385 euro. Possono essere comprati solo in alcuni negozi Swatch selezionati in tutto il mondo, tra cui quelli di Milano, e gli acquisti sono limitati a un solo orologio per persona, per giorno e per negozio.