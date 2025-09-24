NOTIZIE
A Milano treni in ritardo o cancellati per un guasto vicino a Porta Garibaldi, disagi sulla linea per Malpensa

Circolazione ferroviaria in tilt a Milano, disagi per pendolari e viaggiatori a causa di un guasto: coinvolta anche la linea che porta all'aeroporto di Malpensa

Notevoli disagi per pendolari e viaggiatori in generale, compresi i passeggeri diretti all’aeroporto di Malpensa. Mercoledì 24 settembre, infatti, la circolazione è rallentata per un guasto alla ferrovia tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Porta Garibaldi. Trenord ha informato gli utenti che “si registrano ritardi fino a 45 minuti” e che, per ridare regolarità al servizio, “è necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni”.

Tra i treni cancellati, anche due (2929 e 2934) di quelli in partenza dalla stazione Centrale di Milano, diretti all’aeroporto di Malpensa.

L’ultimo messaggio della compagnia è delle 6:34, accompagnato dal bollino rosso che segnala una grave criticità.

Notizia in aggiornamento…

