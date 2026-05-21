Morta una delle sorelle investite da un'auto a Milano, grave l'altra: conducente positivo a droga e alcol

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Milano un uomo ha travolto due sorelle di 70 e 75 anni mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. La più anziana è morta mentre l’altra è ricoverata in gravi condizioni. Il conducente dell’auto, un 39enne, è prima fuggito poi si è costituito: è risultato positivo a droga e alcol ed è accusato di omicidio stradale.

Due sorelle investite sulle strisce a Milano

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 20 maggio a Milano in via Carnia.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale col nucleo radiomobile: resta da capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Poco dopo le 21.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza, due donne di 70 e 75 anni, sorelle, sono state investite mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Una donna è morta, l’altra è grave

Sono subito apparse disperate le condizioni delle due donne investite, tanto che sono state inviate due ambulanze e un’automedica in codice rosso.

La 75enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele, mentre la 70enne al Niguarda.

La più anziana delle due non ce l’ha fatta ed è morta per le conseguenze dell’urto mentre l’altra resta ricoverata e le sue condizioni sarebbero comunque gravi.

Arrestato l’autista positivo a droga e alcol

Alla guida dell’auto che ha travolto le due sorelle c’era un 38enne italiano.

L’uomo subito dopo l’incidente è fuggito ma poi si è costituito presentandosi al comando della polizia locale di via Ornato.

Il 38enne è risultato positivo a droga e alcol: è stato arrestato ed è accusato di omicidio stradale. Dai primi test pare che avesse quattro volte il tasso alcolico consentito.

Incidente simile a Bicocca

Un incidente molto simile è avvenuto sempre a Milano appena pochi giorni prima.

Sabato 16 maggio nel quartiere Bicocca una coppia di anziani coniugi è stata travolta da un’auto in viale Piero e Alberto Pirelli, a pochi passi dalla loro abitazione.

L’uomo, un 77enne, è morto poco dopo l’arrivo in codice rosso in ospedale mentre la moglie era stata ricoverata in gravi condizioni.

Anche in questo caso l’incidente è avvenuto mentre le persone investite stavano attraversando sulle strisce pedonali.