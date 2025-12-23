A Mugnano 11enne esce di casa per vendere disegni e comprare un regalo alla sorella dopo la morte della madre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Mugnano di Napoli un bambino di 11 anni è stato ritrovato dai carabinieri. Mentre il padre, in caserma, stava denunciando la scomparsa del figlio, una pattuglia lo ha trovato all’esterno di un esercizio commerciale, mentre stava cercando di vendere i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina di 3 anni. A rendere questo gesto particolarmente intenso, la scelta del piccolo Alessio di confortare la sorellina dopo la prematura scomparsa della mamma.

Mugnano di Napoli, la storia di Alessio

Alessio, 11 anni, ha raccontato ai carabinieri il motivo che lo ha portato ad allontanarsi di casa, senza avvertire il padre.

Il bambino voleva racimolare una piccola somma di denaro da utilizzare per un regalo di Natale alla sorellina di 3 anni.

Ufficio Stampa Carabinieri Napoli Il piccolo Alessio con i carabinieri che lo hanno ritrovato a Mugnano di Napoli

A rendere questo gesto di solidarietà particolarmente rilevante, la scelta di Alessio di non chiedere aiuto al padre.

Il bambino ha deciso di provare a vendere libri scolastici e dei disegni realizzati da lui.

“Non vado bene a scuola”, ha dichiarato ai carabinieri quando è stato ritrovato.

Per questo ha scelto di comprare il regalo di Natale in autonomia.

Il ritrovamento

Nella mattina del 22 dicembre, Alessio si trovava all’esterno di un negozio.

Nel frattempo il padre era nella caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio, allontanatosi da casa in un momento di distrazione.

Quasi in contemporanea, la responsabile dell’esercizio commerciale dove all’esterno si trovava l’11enne ha allertato i militari.

La preoccupazione della famiglia si è subito trasformata in gioia per aver ritrovato Alessio, che sta vivendo anche un momento di fragilità per la prematura scomparsa della madre.

Il regalo per Alessio

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli, colpiti dalla storia e dallo spirito del piccolo Alessio, hanno accolto l’11enne nella caserma, facendogli vivere una giornata da piccolo militare.

Successivamente, hanno deciso di acquistare a proprie spese un regalo per lui e uno per la sorellina.

Dopo la giornata vissuta, Alessio è tornato a casa in ottime condizioni di salute.