A Napoli accoltellato un 14enne, il giovane è ricoverato in ospedale al Cto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio un ragazzo di 14 anni sarebbe stato accoltellato a Napoli. Il giovane sarebbe stato ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico della città partenopea. Non risulterebbe in pericolo di vita e sarebbe tuttora ricoverato presso la struttura ospedaliera nel viale Colli Aminei. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Napoli, accoltellato 14enne: indagini in corso

A dare la notizia del 14enne accoltellato tra la notte dell’11 e 12 luglio a Napoli è Adnkronos.

Del ragazzo non si conosce l’identità.

Sarebbe stato preso in cura dai medici e stabilizzato ma non si conoscono particolari su quanto accaduto.

Le indagini dovranno ricostruire la dinamica dell’aggressione e dove sarebbe avvenuta.

Gli inquirenti sarebbero al lavoro per acquisire possibili immagini di videosorveglianza e possibili testimonianze.

Tante le ipotesi al vaglio ma non si escluderebbe anche l’episodio isolato.

Le condizioni del 14enne

Il Corriere del Mezzogiorno riporta ulteriori dettagli sul ragazzo.

Il 14enne accoltellato a Napoli non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la lama che lo ha ferito non avrebbe leso organi vitali.

Il precedente

Nella mattina del 26 maggio, un 12enne, sempre a Napoli, era stato ferito con due coltellate al polmone sinistro.

Come riporta RaiNews, l’autore del ferimento sarebbe stato il padre, un uomo di 35 anni, che subito dopo ha tentato il suicidio colpendosi con il coltello alla gola e al volto.

Il 35enne è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali, reati aggravati dall’uso di un’arma, oltre che per lesioni a esercente la professione sanitaria.

I dati di Save the Children

Un report pubblicato a marzo di Save the Children ha analizzato il fenomeno della violenza giovanile.

Secondo l’analisi, negli ultimi anni è aumentato il numero di minori coinvolti in specifici crimini violenti.

A Napoli nel primo semestre del 2025 i minori arrestati o accusati per omicidio sono 27, mentre 73 sono i ragazzi coinvolti in episodi di lesioni personali.

Infine, i minorenni denunciati per porto abusivo di armi sono più che raddoppiati nel giro di dieci anni, passando dai 65 casi registrati nel 2014 ai 152 del 2024, con già 73 nel primo semestre 2025.