A Napoli in via Toledo cadono calcinacci tra la folla, ferite due turiste: le immagini

Nel pomeriggio del 26 dicembre, in via Toledo, nel centro di Napoli, diversi calcinacci caduti da un edificio hanno colpito due turiste. Originarie di Roma, 22 e 25 anni, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice giallo all’ospedale Vecchio Pellegrini, ubicato a pochi metri, in via Portamedina alla Pignasecca. Ferite in maniera lieve, le due ragazze non destano preoccupazioni. L’area è già stata messa in sicurezza, in giorni dove la strada interessata dal crollo è frequentatissima, perché snodo centrale del turismo natalizio del capoluogo campano. Dalle immagini che circolano in rete, si evince, infatti, quanto fosse affollata via Toledo nel giorno di Santo Stefano.

Come stanno le turiste colpite dai calcinacci a Napoli

I calcinacci si sono staccati da un cornicione di un edificio situato nella parte finale di via Toledo, a pochi metri da piazzetta Augusteo e Piazza del Plebiscito.

Entrambe le turiste sono state ferite in modo lieve.

ANSA L’affollatissima via Toledo in un giorno di festa

La 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto ed è stata sottoposta ad una Tac, a scopo precauzionale.

La 25enne è stata, invece, raggiunta solo da alcune schegge.

Nessuna delle due turiste colpite dai calcinacci è in condizioni preoccupanti.

Il precedente in via Toledo

Il 22 giugno 2025 un uomo di 45 anni era stato colpito, sempre in via Toledo, da un calcinaccio.

In quel caso cadde da un noto edificio storico.

Medicato sul posto, aveva riportato solo ferite lievi.

Residente a Napoli, percorreva via Toledo di domenica, tradizionalmente molto affollata per lo shopping.

Dopo poche ore, si recò presso il presidio sanitario più vicino per sottoporsi ad una tac di sicurezza.

Le tragedie di Salvatore Giordano e Chiara Jaconis

Nel luglio 2014, un ragazzino di 14 anni, Salvatore Giordano, morì a causa della caduta di calcinacci.

L’episodio avvenne nella Galleria Umberto I di Napoli.

Salvatore Giordano si accorse del cedimento e, prima di essere colpito, spinse il gruppo di amici con cui era in compagnia evitando altri ferimenti.

Morì per lo schiacciamento del torace e il grave trauma cranico subito.

A pochi metri da via Toledo, nel maggio 2025 morì Chiara Jaconis, colpita da una statuetta nei Quartieri Spagnoli.