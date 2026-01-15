A Napoli nessun focolaio di meningite, migliorano le condizioni dei 4 ricoverati al Cotugno e al Policlinico

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo aver smentito la presenza di un focolaio di meningite a Napoli, l’ospedale Cotugno e il Policlinico hanno confermato che nessun nuovo caso è stato registrato. E intanto trapelano notizie sui quattro ricoverati, le cui condizioni sono in miglioramento.

Chi sono e come stanno i ricoverati per meningite a Napoli

Dei quattro pazienti ancora ricoverati, tre adulti si trovano al Cotugno e un bambino al Policlinico. Si tratta, oltre al minore, di due donne di 23 e 24 anni e di un uomo di mezza età.

Come riportato da Il Mattino, le loro condizioni sono stazionarie e non destano preoccupazioni. Anche se una delle due ragazze resta in osservazione in Rianimazione.

L’altra giovane e l’uomo sono invece ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.

Nessun altro contagio ma ceppi diversi, cosa sappiamo

I tamponi effettuati sui parenti dei pazienti ricoverati al Cotugno hanno dato esito negativo. Stando dunque ai dati diffusi dall’Asl Napoli 1 e dall’Unità di Epidemiologia, non si è verificato nessun nuovo contagio.

Inoltre secondo i medici l’origine del contagio non sarebbe comune, ma legata a differenti ceppi del batterio Neisseria Meningitidis, responsabile della malattia.

“Quelli che registriamo sono casi sporadici che avvengono ogni anno nella stagione invernale e primaverile”, ha spiegato Alfredo Guarino, ordinario di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II.

L’invito a non creare il panico sui contagi di meningite

Facendo seguito alla nota pubblicata dall’Azienda ospedaliera nei giorni scorsi, il professor Guarino ha invitato la popolazione a non sfociare nuovamente nell’allarmismo.

“È del tutto ingiustificato il panico che si è diffuso sulla scorta di notizie false e frammentarie utilizzando i canali social”, ha dichiarato a Il Mattino.

Lo specialista ha sottolineato l’inesistenza o l’avvisaglia di possibili epidemie. “Anche le profilassi con antibiotici effettuate in maniera indiscriminata non fanno altro che aumentare resistenze agli antibiotici“, ha proseguito Guarino.

Gli esperti invitano a vaccinarsi contro la meningite

Sia il professor Guarino sia gli altri specialisti hanno sottolineato che esiste un’arma efficace per prevenire i contagi da meningite meningococcica: la vaccinazione.

“L’unica arma che fa davvero la differenza per evitare l’infezione e le sepsi, che sono sporadiche ma talvolta mortali”, ha affermato ancora il medico.

La prevenzione passa ovviamente anche dai controlli. Il meningococco può infatti essere presente nelle vie respiratorie di soggetti sani, chiamati “portatori nasali”.

Si tratta cioè di persone che non sviluppano la malattia, ma che possono contribuire alla circolazione del batterio.