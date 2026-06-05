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Sei interventi al giorno per violenza di genere. Due armi sequestrate ogni 24 ore, soprattutto tra i giovani. 536 persone denunciate per reati ambientali, 34 gli arresti. È il bilancio operativo dei carabinieri di Napoli nel 212° anniversario dell’arma. Sono i dati relativi alla violenza di genere che colpiscono. Dal 1° maggio 2025 a fine maggio 2026 il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha registrato 2.164 episodi di violenza di genere. Significa quasi 167 casi al mese. Sei ogni giorno per 12 mesi consecutivi. Eseguiti 465 arresti, pari a più di uno al giorno, 1.624 uomini denunciati. Dal maresciallo Lisa Gallo Malparte un appello a denunciare e affidarsi all’arma: “Una parola sbagliata che diventa uno schiaffo; uno schiaffo che diventa routine; una routine che diventa normalità. Non c’è nulla di normale“.