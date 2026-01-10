A Napoli si intensificano i controlli sulla movida con 53 identificati e 13500 euro di sanzioni: il bilancio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Movida sotto osservazione nel quartiere Vomero di Napoli. Un’operazione della polizia con il supporto di Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL Napoli 1 Centro si è conclusa con 53 persone identificate, 14 violazioni al Codice della Strada contestate e 13.500 euro di sanzioni amministrative.

Controlli per la movida a Napoli

Nella serata di venerdì 9 gennaio le forze dell’ordine hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero di Napoli.

L’obiettivo era quello di rafforzare la presenza istituzionale nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne, soprattutto in concomitanza con la cosiddetta “movida”.

Identificate 53 persone e controllati 16 veicoli

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 53 persone, tra cui 8 persone risultate avere precedenti di polizia.

Gli agenti hanno inoltre sottoposto a verifica 16 veicoli riscontrando diverse irregolarità e contestando 14 violazioni al Codice della Strada. Questi controlli hanno permesso di monitorare con attenzione la circolazione e la sicurezza stradale nelle aree più affollate del quartiere.

Sanzioni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Durante i controlli un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, particolarmente diffusi nei luoghi della movida.

Verifiche in 13 esercizi commerciali e sequestri alimentari

Le forze dell’ordine hanno inoltre controllato tredici esercizi commerciali della zona. Alcuni titolari sono stati destinatari di contestazioni per diverse non conformità significative, con l’imposizione di numerose prescrizioni a seguito di violazioni di varia natura.

Le sanzioni amministrative elevate hanno raggiunto la cifra complessiva di circa 13.500 euro. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati 160 kg di generi alimentari, a testimonianza dell’attenzione rivolta anche alla tutela della salute pubblica.

L’operazione, come anticipato, ha visto la sinergia tra la Polizia di Stato, i militari della Guardia di Finanza, il personale della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro.

Questa collaborazione ha permesso di affrontare in modo coordinato le diverse problematiche legate alla sicurezza urbana, alla legalità commerciale e alla prevenzione sanitaria. L’obiettivo resta quello di garantire il rispetto delle regole, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla movida e dal rischio di comportamenti illeciti.

