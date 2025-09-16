A Napoli un uomo denuncia una modella per aver nascosto il figlio di 7 anni: è l'ex moglie, "sono disperato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 44 anni residente a Napoli ha lanciato un appello per far ritrovare suo figlio, scomparso da diverse settimane. Il bambino, di 7 anni, è stato visto per l’ultima volta a Milano, dove si trovava insieme alla madre, ex moglie dell’uomo, modella di cittadinanza senegalese. Il padre ha sporto denuncia nel capoluogo lombardo.

Bambino di 7 anni scomparso con la madre

Dal 3 settembre scorso non si hanno più notizie di un bambino di 7 anni, figlio di un 44enne napoletano e di una modella di 32 anni cittadina senegalese. La coppia è separata.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la madre avrebbe portato con sé il figlio a Milano lo scorso agosto, in violazione delle disposizioni del giudice, che aveva assegnato la custodia del minore al padre.

La donna sarebbe rimasta nella città lombarda almeno fino a settembre, ma da allora non si hanno più notizie del bambino, che non è tornato a Napoli nemmeno per l’inizio dell’anno scolastico.

L’appello del padre

Il 44enne napoletano ha quindi presentato una denuncia a carico della madre di suo figlio, presso la procura di Milano. In seguito ha anche pubblicato un appello per chiunque avesse visto il bambino:

Vi prego, aiutatemi a riportare mio figlio a casa sano e salvo. Ha solo 7 anni, ha bisogno di stabilità e certezze, è appena iniziata la scuola, anche i suoi amici lo aspettano. Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto contatti subito i miei avvocati.

L’uomo è assistito dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco che hanno avviato alcune indagini difensive parallele a quelle degli inquirenti che hanno ricevuto la denuncia.

L’ultimo avvistamento

A Milano vivono anche la nonna e lo zio materno del bambino. Entrambi sono già stati ascoltati dagli inquirenti, ma non sarebbero stati in grado di fornire nessuna informazione utile al ritrovamento del piccolo.

Le indagini difensive degli avvocati del padre del bambino hanno invece trovato un indizio, scandagliando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona dove abita la madre.

Hanno così trovato l’ultimo avvistamento del bimbo di 7 anni, che sarebbe uscito dalla casa della madre in compagnia di un uomo al momento non identificato.