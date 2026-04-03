A Ore 14 Milo Infante parla della "Famiglia nel bosco" e Alessandro Casarin se ne va, gelo in studio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gelo in studio a Ore 14, talk show di Rai2: a un certo punto, Alessandro Casarin, ex direttore della TGR e tra gli ospiti ricorrenti del programma, ha abbandonato la sua postazione e non ha più fatto ritorno nella trasmissione. La ‘fuga’ è avvenuta dopo uno scontro di opinioni con il conduttore Milo Infante, mentre si stava discutendo della vicenda della “famiglia nel bosco“.

Ore 14, scontro tra Milo Infante e Alessandro Casarin sulla “famiglia nel bosco”

Nel talk si è accesa una discussione sulla “famiglia nel bosco”. In particolare su Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini che si trovano in questo momento in una casa famiglia a Vasto.

Casarin ha fatto notare che la donna per mesi non ha parlato con i giornalisti, sostenendo che ha poi cambiato atteggiamento nei confronti dei cronisti da quando ha iniziato a scrivere un libro e da quando ha avuto contatti con una tv australiana e quasi certamente con una tv commerciale italiana.

ANSA

“Una collega mi segnala che Catherine esce con un libro e lo presenterà a una tv australiana. Proviamo a chiedere quanto ha preso dalla tv australiana e da una tv commerciale italiana?”, ha domandato Casarin.

Il riferimento all’emittente commerciale nostrana, molto probabilmente, è a Canale 5, che si è occupato approfonditamente della vicenda di Catherine con il programma Dentro la Notizia.

Infante lancia la pubblicità, Casarin non fa ritorno in studio

“Catherine non parla coi giornalisti, parla pochissimo e parla solo con chi si fida”, la risposta di Infante a Casarin.

“Parla con la tv australiana e con una tv commerciale italiana“, ha controbattuto l’ex direttore della TGR, con tono deciso.

Infante a questo punto ha provato di nuovo a portare la conversazione su un altro binario dicendo che “forse Catherine non parla coi giornalisti e non si fida della politica e non si fida di magistrati e giudici.”

“Eh, bell’esempio”, ha tuonato Casarin. “E vabbè, abbiamo la pubblicità”, ha tagliato corto Infante. Dopo la pausa, la postazione di Casarin è rimasta vuota. Il giornalista ha abbandonato lo studio senza più far ritorno.

L’indiscrezione: “Nessuna cacciata dallo studio”

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, l’ex direttore della TGR si sarebbe allontanato di sua spontanea volontà, in disaccordo per quanto appena accaduto. In altre parole, sarebbe stata una sua decisione lasciare lo studio e non di Infante.

Pochi giorni fa, il conduttore di Ore 14 è stato protagonista anche di una polemica con Bruno Vespa.