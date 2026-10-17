A Padova 13enne violentato nel bagno del bar dei genitori, arrestato un 40enne: trovata anche cocaina

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una vicenda agghiacciante è avvenuta in un bar di Padova. Un 40enne pakistano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un 13enne di origine cinese. L’aggressione è avvenuta nel bagno del locale gestito dai genitori, avvisati da un cliente, insospettito dall’assenza del bimbo dopo averlo visto parlare con l’uomo.

Padova, 13enne violentato nel bagno del bar dei genitori

I genitori del 13enne erano occupati a lavorare dietro al bancone del bar, a Padova, come riposta Adnkronos.

Avvistai da un cliente, hanno trovato la porta del bagno chiusa dall’interno e hanno deciso di forzarla. Proprio all’interno del bagno un 40enne stava abusando sessualmente del 13enne.

I genitori, dunque, dopo aver forzato la porta del bagno, hanno sorpreso l’adulto in chiari atteggiamenti sessuali col minore, loro figlio.

Immediata la segnalazione al 113 e l’intervento degli agenti, che hanno arrestato per violenza sessuale aggravata il 40enne, di origine pakistana e residente in Emilia-Romagna.

Soccorso il 13enne in stato di shock

I poliziotti della squadra mobile e le volanti sono subito intervenuti sul posto: il personale del 118 ha soccorso il 13enne, in evidente stato di shock.

Gli agenti poi hanno ricostruito quanto accaduto, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno del locale.

La vicenda, già terribile, non è però finita qui in base a quanto emerso.

La cocaina e i precedenti del 40enne

Sul pavimento del bagno del locale, dove è avvenuta la violenza, è stata rinvenuta della cocaina. Proprio su questo ulteriore aspetto sono in corso ulteriori accertamenti da parte della squadra mobile.

Il 40enne, che è stato arrestato per questa drammatica vicenda, era in realtà già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, infatti, risulta avere a carico un precedente di polizia del 2026 per il rifiuto di fornire le proprie generalità, del 2020 per minacce e del 2013 per atti contrari alla pubblica decenza.

Insomma esistono ben tre precedenti a carico dell’uomo dal 202 a oggi.

Il 40enne è stato portato nella Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova: il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno.