A Palermo 16enne uccide un uomo e si costituisce, "Mi sono difeso da avance sessuali"

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Un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 nel quartiere periferico del Villaggio di Santa Rosalia, a sud ovest del centro di Palermo. Il giovane si è costituito, dichiarando di essersi difeso dopo un tentativo di molestia sessuale da parte della vittima. L’arma del delitto sarebbe un oggetto contundente pesante, con cui il 16enne avrebbe colpito la vittima alla testa.

16enne uccide un uomo a Palermo

Nella serata di ieri 8 maggio un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69, suo vicino di casa, nel quartiere del Villaggio di Santa Rosalia, alla periferia sud ovest di Palermo.

Il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa uccidendolo a seguito di una colluttazione, stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Sicilia.

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Sarebbe poi stato il 16enne stesso a presentarsi alla caserma dei carabinieri del quartiere per costituirsi come il responsabile dell’omicidio.

La versione del ragazzo

Ai carabinieri, il 16enne ha raccontato di essere stato molestato sessualmente dal 51enne e di aver reagito. Da questa circostanza sarebbe nata la colluttazione che avrebbe portato alla morte dell’uomo.

Stando a quanto riportato da fonti di stampa, l’uomo sarebbe stato “solito” a comportamenti simili, ma non avrebbe mai tentato un approccio fisico in precedenza.

Inizialmente, le prime notizie avevano riportato che la vittima avesse 51 anni. Il giornale online Open ha poi specificato la corretta età della vittima, appunto 69 anni.

Le indagini e l’arma del delitto

La squadra mobile di Palermo, insieme alla polizia scientifica, si stanno occupando delle indagini per confermare o smentire la versione del minore. A coordinare le forze dell’ordine c’è la procura dei minori, nella persona della procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna.

Per il momento, la ricostruzione non ha né confermato né smentito la testimonianza del ragazzo. Apparirebbe certo soltanto che, a seguito di una lite, il 16enne avrebbe colpito alla testa il pensionato con un oggetto molto pesante, causandone la morte con un solo colpo.

Il Villaggio di Santa Rosalia, dove è avvenuto l’omicidio, è un quartiere periferico caratterizzato da edilizia popolare e con alcune difficoltà legate soprattutto al degrado urbano.