A Palermo incendio all'Ospedale Policlinico, fiamme nel reparto di Ortopedia: evacuati i pazienti

Un incendio improvviso è scoppiato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Policlinico di Palermo, partendo da uno spogliatoio e generando fumo che ha reso necessaria l’evacuazione di undici pazienti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area; non sono stati segnalano feriti.

Fiamme al Policlinico di Palermo

L’episodio ha avuto origine nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, provocando grande spavento tra pazienti, personale e visitatori.

L’incendio si è innescato nello spogliatoio riservato a infermieri e specializzandi del reparto di Ortopedia dell’ospedale, all’interno del padiglione 14 di via del Vespro.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un cestino, generando poi un denso fumo che si è rapidamente diffuso all’interno dei locali, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dell’intero reparto.

Evacuazione dell’ospedale

L’allarme è scattato intorno alle 17:40, con corridoi e stanze invasi da una coltre di fumo acre che ha reso difficile la respirazione e la visibilità.

Nel reparto si trovavano undici pazienti ricoverati, molti dei quali con difficoltà motorie, per i quali il personale sanitario ha avviato rapidamente lo sgombero in condizioni di difficoltà, specialmente per chi era in sedia a rotelle o con stampelle.

Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, con mezzi e autobotti, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Avviate di seguito le operazioni di bonifica e controllo per escludere la presenza di focolai residui.

Le disposizioni post incendio

Al momento non si segnalano feriti, ma per motivi di sicurezza e salute la zona è stata definitivamente isolata.

Il reparto di Ortopedia, saturato di fumo, rimarrà chiuso temporaneamente: la riapertura è prevista dopo la sanificazione completa e la pulizia delle stanze e dei corridoi, per garantire condizioni di sicurezza ai pazienti e agli operatori sanitari.

Le polemiche per il guasto all’ascensore

Il Policlinico di Palermo è uno dei principali centri ospedalieri pubblici della città metropolitana, con reparti specialistici e strutture diagnostiche complesse.

L’incendio arriva in un momento in cui il reparto di Ortopedia era già stato al centro di critiche per il malfunzionamento dell’ascensore, al punto che il governatore Renato Schifani si era prodotto in un forte richiamo per i disagi arrecati ai pazienti con problemi di mobilità, che per settimane avevano dovuto salire le scale senza ausili.

Il guasto dell’ascensore, cui era seguito un secondo malfunzionamento simile nel reparto di Ginecologia, era stato infine riparato soltanto pochi giorni prima dell’incidente.