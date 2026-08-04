A Parma bimba di 8 anni affidata ai servizi sociali dopo la sua telefonata al 118, "sono sola da ore, ho fame"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c’è niente da mangiare”. È la richiesta d’aiuto fatta al 118 da una bambina di soli 8 anni, che in una telefonata ha raccontato di essere rimasta per molto tempo da sola nella sua abitazione, in provincia di Parma. Sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri, che l’hanno presa in custodia e portata all’ospedale. La bimba è stata affidata ai servizi sociali, alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore.

A Parma bimba di 8 anni lasciata a lungo da sola in casa

Arriva dalla provincia di Parma la storia di una bambina di 8 anni che ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo da sola nell’abitazione di famiglia.

Agli operatori della centrale operativa del 118 la bimba ha raccontato di avere fame e di essere da ore sola, senza alcun adulto in casa, segnalando anche l’assenza di cibo. Lo riporta Parma Today.

ANSA

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, portando alla luce quella che sembra essere una grave situazione di incuria familiare.

Il personale del 118 e i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della bambina, verificando fin da subito quanto raccontato.

La bambina era effettivamente sola in casa, all’interno dell’abitazione non vi era cibo a disposizione

La bambina affidata ai servizi sociali

I soccorritori hanno tranquillizzato la bambina e l’hanno presa in custodia. Per verificarne lo stato di salute, la bambina è stata accompagnata all’ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

Parallelamente le autorità hanno attivato la rete di tutela dei minori e la bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Familiari denunciati per abbandono di minore

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire le eventuali responsabilità degli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla bambina.

La procura di Parma ha aperto un fascicolo: dopo i primi accertamenti, alcuni familiari sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore.