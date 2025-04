A Parma donna trovata morta in casa, interrogati due uomini: disposta l'autopsia, tutte le piste aperte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Parma, una donna di 60 anni è stata ritrovata morta nell’appartamento dove viveva. Sul caso stanno indagando i carabinieri, al momento nessuna pista viene esclusa, dal malore all’omicidio. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, sentiti dai militari due uomini trovati sul posto.

Donna trovata morta in casa a Parma

Il rinvenimento del cadavere della donna è stato effettuato nella serata di ieri, lunedì 31 marzo, a Parma.

Come riporta la Gazzetta di Parma, la donna, di circa 60 anni, è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva in via Ruggero da Parma, nel quartiere Pablo.

A lanciare l’allarme, chiamando i carabinieri, sarebbero stati i vicini di casa, spaventati – riferisce Adnkronos – da una serie di rumori provenienti dall’abitazione.

Si sarebbe infatti verificato anche un parapiglia all’interno, che avrebbe spinto gli abitanti del condominio a chiamare i militari.

Le indagini: tutte le piste aperte

I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno indagando per cercare di ricostruire cosa sia successo.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso, e i dettagli sulla vicenda sono ancora pochi.

Al momento nessuna pista viene esclusa, dall’ipotesi del malore a quella dell’omicidio.

Aperto un fascicolo: sentiti due uomini

La Procura di Parma ha aperto un’inchiesta sulla morte della donna e disposto l’autopsia sul corpo per stabilire le cause del decesso.

Come riporta Parma Today, al loro arrivo sul posto i carabinieri hanno trovato due uomini all’interno dell’appartamento.

Gli investigatori li hanno ascoltati, oltre ai vicini di casa, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le ultime ore di vita della donna: non avrebbero però saputo ricostruire l’accaduto.

Chi era la vittima

Adnkronos aggiunge che la vittima è stata trovata vestita “in maniera sommaria“.

Si chiama Daniela, aveva 60 anni e sembra che vivesse con uno dei due uomini sentiti dai carabinieri, con cui era solita recarsi presso il Centro di salute mentale di Parma: inoltre, pare che la coppia avesse periodicamente ospitato individui frequentanti il centro di via Vasari.

In base alle prime ricostruzioni, nell’ultimo anno la signora Daniela avrebbe subìto un infortunio alle gambe, limitando le uscite con le amiche insieme a cui amava recarsi presso i bar del quartiere: i carabinieri stanno indagando per scoprire un eventuale nesso con la morte.