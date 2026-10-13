A Perugia picchia la compagna mentre tiene in braccio il figlio di pochi mesi: denunciato 26enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un 26enne è stato denunciato a Perugia dopo aver aggredito, secondo quanto riferito dalla donna, la compagna durante una lite in casa. L’uomo, che sarebbe stato in stato di ebbrezza, l’avrebbe colpita con schiaffi, strattoni e spintoni mentre teneva in braccio il loro bambino di pochi mesi. Il giovane è accusato anche di resistenza e minacce agli agenti intervenuti.

Cosa è successo a Perugia

Come riferisce la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte, dopo una chiamata al Numero unico di emergenza che segnalava un’aggressione in via Petrarca, a Perugia.

Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il luogo indicato e hanno ascoltato la donna, che ha ricostruito quanto sarebbe accaduto durante la discussione con il compagno.

Secondo il suo racconto, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza quando la lite è degenerata. Il 26enne l’avrebbe colpita ripetutamente con schiaffi, strattoni e spintoni, pur avendo in braccio il figlio della coppia, un bambino di pochi mesi.

La segnalazione ha portato i poliziotti a intervenire per ricostruire l’accaduto e gestire la situazione.

Come ha reagito l’uomo

Quando gli operatori hanno cercato di prendere contatto con il giovane, quest’ultimo avrebbe assunto un atteggiamento poco collaborativo, opponendo resistenza al controllo e rivolgendo minacce ai poliziotti.

Gli agenti sono quindi intervenuti per contenerlo in sicurezza e accompagnarlo negli uffici della Questura, dove sono stati svolti gli accertamenti e gli atti previsti dalla procedura.

La condotta tenuta durante l’intervento ha fatto scattare ulteriori contestazioni a carico del 26enne, oltre a quella relativa alle presunte percosse in ambito familiare.

IPA