A Piacenza un parroco e un imam salgono insieme sul ring, palestra di boxe inaugurata con Vangelo e Corano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Anche un ring può diventare un luogo di incontro tra culture e religioni diverse. Nella nuova sede della Boxe Piacenza il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit hanno inaugurato la palestra con un gesto simbolico e potente: per la benedizione degli spazi dedicati allo sport, infatti, hanno letto il Vangelo e anche versetti del Corano.

Parroco e imam insieme sul ring

Scena insolita ma potente nella nuova sede della Boxe Piacenza, all’interno del Palazzetto dello Sport di via Alberici.

Il parroco don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit, infatti, sono salito insieme sul ring per inaugurare la palestra.

Tra letture del Vangelo, versetti del Corano e la benedizione degli spazi dedicati allo sport, il parroco e l’imam si sono resi protagonisti di un momento importantissimo in un periodo storico segnato da tensioni e divisioni sul tema dell’integrazione religiosa e culturale.

L’inaugurazione della palestra a Piacenza

Don Giuseppe Lusignani ha letto un passo del Vangelo e ha benedetto il ring e i locali della palestra.

L’imam Yassen Ben Thaabit ha intonato un brano tratto da una sura del Corano per mandare un messaggio di rispetto reciproco, convivenza e collaborazione, trasformato il pugilato in uno strumento di dialogo e inclusione sociale.

La Boxe Piacenza, infatti, è una realtà multiculturale che coinvolge atleti provenienti da ben 15 Paesi differenti.

Uno spazio anche per le persone malate di Parkinson

I responsabili della società sportiva hanno sottolineato come il progetto nasca dalla volontà di creare uno spazio aperto a tutti, senza differenze di fede, provenienza o condizione sociale.

L’evento ha visto anche la partecipazione dell’Associazione Parkinsoniani di Piacenza, che collabora con la palestra attraverso percorsi motori dedicati alle persone affette dal Parkinson.

Alcuni partecipanti hanno raccontato come l’attività in palestra rappresenti per loro non solamente un supporto e un beneficio fisico, ma anche un’importante occasione di socialità.

L’inaugurazione della palestra di Piacenza ha assunto così un significato che va oltre lo sport, con l’immagine del parroco e dell’imam insieme accanto al ring che ha lanciato un messaggio forte.

In un momento in cui il dibattito spesso è dominato da polemiche e contrapposizioni, la scena di Piacenza racconta di un’Italia che prova a costruire ponti attraverso esperienze concrete, condivise e quotidiane. E soprattutto attraverso lo sport.