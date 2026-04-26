A Pistoia uomo spara contro le case e poi si toglie la vita, terrore e residenti in fuga: nessun ferito

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia a Capanna, frazione di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia. Nel pomeriggio del 25 aprile, un uomo avrebbe prima sparato tre colpi di arma da fuoco verso i residenti e successivamente si sarebbe suicidato con un colpo rivolto verso se stesso. Nessun ferito, ma un grosso spavento per gli abitanti della zona, dove è presente anche una scuola materna, che hanno invitato più volte l’uomo a non sparare.

Uomo si toglie la vita a Chiesina Uzzanese

Come riportato da Il Tirreno, l’uomo sarebbe arrivato dai campi sul retro di via Livornese di Sotto a Capanna, frazione di Chiesina Uzzanese.

Successivamente l’uomo avrebbe sparato tre colpi di arma da fuoco.

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Uno dei proiettili sarebbe finito in un giardino privato di un’abitazione e avrebbe colpito una caldaia installata all’esterno.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe prima sparato verso alcune case e poi si sarebbe suicidato.

Le testimonianze

Un residente del posto e sua figlia avrebbero assistito alla scena.

Il Tirreno spiega che i due sarebbero scappati all’interno della casa e si sarebbero rifugiati al piano superiore mentre l’uomo sparava.

La moglie ha spiegato: “Mio marito si è poi affacciato dal terrazzo e ha visto quest’uomo nel campo sul retro, con la pistola in mano. Gli ha poi urlato dicendogli di smetterla, e nel frattempo ha chiamato i carabinieri. Poi ha sentito un altro forte boato di uno sparo, l’ultimo, probabilmente quello che questo signore ha rivolto verso se stesso”.

La donna non era presente in casa al momento dell’episodio.

Le indagini

Il rumore degli spari sarebbe stato sentito anche da altri residenti che si sarebbero affacciati in preda al panico.

Come riporta Il Tirreno, i carabinieri hanno ritrovato il cadavere in mezzo all’erba alta del terreno da dove era venuto.

Accanto a lui la pistola utilizzata.

Sarebbero stati esclusi dissidi con residenti della zone, da capire cosa avrebbe portato l’uomo a compiere questo gesto.

L’autopsia appurerà l’eventualità che l’uomo fosse affetto da qualche patologia non certificata.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.