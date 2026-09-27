A Pistoia ventenne rifiuta approccio sessuale, lui la tortura, le ustiona il volto e quasi l'annega nel fiume

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Un 38enne è stato arrestato per il reato di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. La ventenne ha rifiutato le avances esplicite dell’uomo e lui l’ha picchiata, le ha ustionato il volto e l’ha quasi annegata nel fiume Pescia in provincia di Pistoia.

L’aggressione alla ventenne

I due si erano conosciuti qualche giorno prima e, dopo uno scambio di messaggi su Whatsapp e sui social, si sono incontrati nel pomeriggio del 27 settembre nei pressi del fiume Pescia, in provincia di Pistoia.

La situazione è degenerata quando l’uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale che la giovane ha rifiutato. La reazione dell’aggressore è stata di una violenza inaudita.

Da una prima ricostruzione, l’uomo, 38 anni, ha trascinato la vittima nel fiume cercando di annegarla in più fasi e spingendole la testa sott’acqua.

Poi l’ha trascinata nuovamente a riva, infierendo su di lei con percosse alle gambe e con una cintura, lanciandole anche contro delle pietre e spegnendole persino alcune sigarette sul volto.

L’intervento di un passante

Ad allertare il 112 è stato un passante che ha sentito le urla della ventenne che chiedeva aiuto.

In breve tempo sul posto è arrivata una volante del Commissariato di Pescia. L’aggressore, nel frattempo, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza, soccorsa e affidata alle cure mediche, fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

L’arresto dell’aggressore

Le indagini lampo condotte dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia hanno permesso di stringere rapidamente il cerchio attorno al 38enne, che è stato rintracciato e bloccato.

Si tratta di un uomo, originario della Repubblica Dominicana e residente a Montecatini Terme (Pistoia) con numerosi precedenti specifici.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Pistoia e dovrà rispondere per il reato di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza.