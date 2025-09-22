A Pontida cori contro Napoli, autogol della Lega di Matteo Salvini prima delle elezioni regionali in Campania

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È bufera dopo i cori razzisti contro Napoli e i napoletani intonati dai militanti leghisti a Pontida. Dal Pd al M5S, dai partiti di opposizione si è alzato un coro di commenti di condanna e di richiesta di scuse. A partire da Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle imminenti elezioni regionali in Campania: “Inaccettabile, il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di chiedere scusa”. La Lega minimizza, il segretario Matteo Salvini dice che a far partire i cori è stata una trentina di “stupidi”.

A Pontida cori contro Napoli

“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Un coro razzista da stadio contro Napoli e i napoletani, che risuona ogni tanto nei campi della serie A in occasione delle partite del Napoli.

E che si è sentito domenica 21 settembre in un contesto del tutto diverso: a Pontida, il tradizionale raduno del popolo della Lega, intonato dalla platea raccolta sotto il palco dove si avvicendano i leader del partito.

ANSA Matteo Salvini sul palco di Pontida

Pd e M5S contro la Lega

Frasi e cori che non sono passati e inosservati. Tra i primi a condannare l’episodio il deputato Pd Piero De Luca.

“Mentre da una parte la destra accusa in modo strumentale ed inaccettabile il mondo progressista di alimentare tensioni, dall’altra, a Pontida si assiste a un’indecente parata di ignoranza ed intolleranza, alimentata ed amplificata dai vertici della Lega”, scrive il figlio del governatore campano Vincenzo De Luca.

“Mentre ci si riempie la bocca con la parola ‘hate speech’ solo quando serve ad attaccare l’avversario politico, si tace, o peggio, si applaude, quando a fomentare l’odio sono esponenti della propria parte politica”.

“Non è accettabile” quello che è successo a Pontida, il raduno di un “partito che governa l’Italia ed esprime il vicepremier”, commenta Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania.

“Il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di chiedere scusa. Subito”.

“La Pontida del 2025 è una vero e proprio festival dell’odio. L’odio contro chi fugge da guerra e povertà. L’odio, con tanto di cori, contro i meridionali che a causa dell’autonomia differenziata diventeranno per legge cittadini di serie B”.

Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino, che conclude: “Aveva ragione Pino Daniele: questa Lega è una vergogna”.

La risposta di Matteo Salvini

Tra i primi nella Lega a rispondere alle polemiche è stato Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore del partito in Campania, che ha minimizzato e respinto le accuse.

“La nostra è una festa bellissima – ha detto – di una comunità politica che da tutta Italia si riunisce attorno al suo segretario Matteo Salvini e alle singole identità territoriali ma con battaglie comuni, a partire da quella per la libertà di esprimere sempre le proprie opinioni“.

“Per poi aggiungere che quei cori sono stati intonati dai nostri ragazzi tifosi del Napoli e della Campania per Napoli e per la Campania”.

Diversa invece la posizione ufficiale della Lega, che in una nota prende le distanze dai cori razzisti contro Napoli: “Cori da stadio volgari e stupidi da parte di pochi, che certo non rappresentano le decine di migliaia di persone che erano a Pontida da tutta Italia e da tutta la Campania”.

Posizione ribadita lunedì mattina da Matteo Salvini a Rtl 102.5: quei cori sentiti a Pontida sono “sciocchi, volgari, stupidi“.

“Erano pochi. Se su 30mila persone ci sono 30 che dicono qualcosa di stupido, gli altri 29.970 hanno il diritto e il dovere di condannarli”, dice il segretario della Lega.

Anche gli altri partiti della maggioranza prendono le distanze: “I cori contro Napoli a Pontida sono stati fatti da imbecilli che non rappresentano la Lega. Ma gli imbecilli sono dappertutto”, osserva Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

Quando si vota in Campania

La Campania è una delle regioni che andranno al voto in questo autunno. Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale si terranno il 23 e 24 novembre 2025.

Il candidato della coalizione di centrosinistra, che punta a mantenere la guida della Regione dopo i due mandati di Vincenzo De Luca, è l’ex presidente della Camera Roberto Fico, del M5S.

I partiti di centrodestra non hanno invece ancora scelto chi sarà il suo sfidante: diversi i nomi circolati nelle scorse settimane, da ultimo quello del prefetto di Napoli Michele Di Bari.