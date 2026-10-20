A Pordenone bambino di 4 anni cade dal balcone, il padre si lancia e lo protegge: finiti su un'auto, illesi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

In provincia di Pordenone un padre è riuscito a proteggere il proprio figlio caduto dal balcone del secondo piano della loro abitazione, lanciandosi e atterrando con il proprio corpo su un’auto, attutendo la caduta del bambino. La storia è stata resa nota dal pediatra che ha curato il bimbo, che ha raccontato che entrambi sono usciti quasi completamente illesi.

La dinamica dell’incidente di Pordenone

La storia risale alla fine di settembre 2026. Un bambino di quattro anni era sfuggito al controllo del padre ed era corso sul terrazzo della loro abitazione, al secondo piano, scavalcando la ringhiera e lanciandosi nel vuoto.

Il padre, era riuscito a vedere quello che il figlio stava cercando di fare, ma avrebbe subito realizzato che non avrebbe fatto in tempo a fermarlo.

ANSA

Si sarebbe così lanciato insieme al figlio, riuscendo a prenderlo e a fargli scudo. I due sarebbero atterrati sul tetto dell’auto della figlia più grande dell’uomo.

Illesi padre e figlio

Dopo la caduta, da un’altezza di circa sei metri, l’uomo e il bambino sono stati subito portati all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove sono stati presi in cura.

A occuparsi del bambino è stato uno dei pediatri della struttura, Roberto Dall’Amico, che ha poi raccontato sui propri profili social la storia.

Nonostante la caduta molto pericolosa e l’atterraggio, i due sono risultati quasi completamente illesi, riportando solo piccoli graffi e contusioni.

Il racconto del pediatra

Il pediatra ha scritto: “È una storia finita bene, che racconta come i bambini richiedono mille attenzioni. Che serve avere anche fortuna per non farsi male. Ma è soprattutto la storia di un genitore capace di rischiare la vita per quella del figlio”.

“È riuscito in una frazione di secondo a vincere uno dei riflessi più importanti che abbiamo per la nostra sopravvivenza. La paura che quello che stiamo per fare comporti dolore o metta a rischio la nostra vita” ha poi concluso.