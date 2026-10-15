A Pordenone carne di maiale sostituita nelle scuole da cous cous e curry per alunni musulmani, ira Lega - FdI

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Pordenone il menù scolastico si adegua alla demografia del territorio e propone pietanze più inclusive per etnie e religioni differenti. Con l’aumento degli alunni musulmani, diminuiscono i piatti a base di maiale e aumentano quelli con il pollo. Una decisione che non impedisce di mangiare la carne di maiale, che arriva su richiesta come aggiunta nella pizza e nelle lasagne al forno. Allo stesso modo i bambini possono assaggiare nuove pietanze come il pollo al curry e il couscous. Lega e FdI chiedono il reintegro perché è un “prodotto legato alla storia del territorio piacentino”.

Cambia il menù scolastico

Nella provincia di Pordenone cambia il menù scolastico e a partire dal 2026-2027 si adegua alla popolazione locale, dove vi è un incremento di alunni musulmani. Così, mentre alcuni piatti a base di maiale scompaiono o diventano su richiesta, vengono proposte alternative come il pollo al curry e il couscous.

Il Gazzettino lancia la notizia, ricordando la percentuale di alunni stranieri (comprese le seconde generazioni) del capoluogo. Sono il 20,9%, contro una media nazionale dell’11,6%. Negli istituti comprensivi della città si tocca quota 30%. Da qui la scelta di modificare il menù della provincia.

A Spilimbergo si può avere il maiale su richiesta, a Sacile e San Vito al Tagliamento i piatti invece scompaiono del tutto, ma si possono mangiare pietanze della tradizione friulana come il frico. Poi, in alcuni comuni si prosegue a mangiare carne di maiale, non proprio della tradizione visto che a Casarsa della Delizia, in provincia di Udine, il quarto lunedì del mese i bambini mangiano la pasta all’amatriciana (che però è un piatto tipico romano).

La richiesta di reintegro

Una decisione che non è piaciuta a tutti. A Piacenza, in Emilia-Romagna, sono state raccolte 1.400 firme per reintrodurre la carne di suino nel menù. A promuovere la raccolta firme sono stati gli esponenti di Fratelli d’Italia con il comitato “Sì alla carne di maiale”.

La sindaca Katia Tarasconi (PD) ha respinto le accuse di “inclusione al contrario”, e ha affermato che la lonza è stata eliminata dal menù per rischio soffocamento dei bambini più piccoli. Inoltre le diete e i menù sono elaborati da medici della AUSL su criteri nutrizionali, quindi non si tratta proprio di menù etnici come Lega e Fratelli d’Italia li stanno etichettando.

Diverse eurodeputate della Lega come Ceccardi, Cisint e Sardone hanno definito assurdo il cambio di menù per il rischio di perdere le tradizioni: “Sempre più spesso, soprattutto nelle scuole vediamo scelte che alimentano un’integrazione al contrario – e aggiungono – siamo francamente perplessi di fronte alla rinuncia a piatti e prodotti che fanno parte della nostra tradizione alimentare sostituiti da pietanze inclusive appartenenti a culture a noi estranee“.

La critica della Lega e di Fdi

Non si lascia infatti attendere la risposta di Lega e Fratelli d’Italia. Attraverso le voci delle tre leghiste si parla di sfratto del prosciutto San Daniele per il couscous. Secondo le leghiste: “Non è in questo modo che si favorisce l’integrazione, anzi… Questa non è inclusione, significa eliminare cultura, storia, identità e tradizioni ereditate dai nostri nonni”.

Stefano Balloch (FdI) dice di trovare profondamente sbagliato che nelle mense scolastiche si arrivi a escludere la carne di maiale e i prodotti che rappresentano la storia del territorio: “In Friuli Venezia Giulia abbiamo eccellenze come il prosciutto San Daniele, conosciute e apprezzate in tutto il mondo che costituiscono non soltanto un patrimonio gastronomico, ma anche una filiera economica fondamentale per la nostra regione”.

Aggiunge quindi che la scuola deve essere un luogo di incontro e di conoscenza reciproca, non un luogo nel quale “le nostre tradizioni vengono progressivamente messe da parte. Accogliere e rispettare le culture degli altri non significa cancellare la storia”. Per questo chiede che le decisioni in merito al menù vengano chiarite e rivalutate nel rispetto della salute dei bambini, delle libertà delle famiglie e della valorizzazione dell’eccellenza del territorio.

La carne di maiale è dannosa?

E lo scontro si sposta anche a livello nutrizionale e salutare per i bambini. La sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, ha risposto a Tarasconi dicendo: “Non sono una nutrizionista però il buon senso dice che, in quantità adeguate, la carne di maiale non è dannosa nella dieta dei bambini”.

Nello specifico, parla del primato dei tre salumi della loro regione: coppa, pancetta e salame piacentini. Anche il prosciutto cotto viene considerato un’eccellenza del territorio. Sul piano educativo Fratelli d’Italia sottolinea il voler rispettare l’esigenza alimentare di ogni famiglia e il servizio prevede già diete per motivi medici, etici e religiosi. Per questo non comprendono perché si debba cancellare la carne di suino nei menù di tutti gli altri.

In generale, come spiegano gli esperti di AIRC (la Fondazione per la ricerca sul cancro), ci sono degli alimenti sconsigliati o da ridurre quando si pensa alla dieta dei più piccoli. Tra queste c’è la carne rossa che è associata al rischio di sviluppare forme di cancro, i salumi e le carni conservate. In questo caso, il consumo è sconsigliato da ridurre a una volta a settimana. Per quanto riguarda la carne di suino, invece non ci sono particolari restrizioni, anche se va inserita all’interno di una dieta variegata e con un adeguato consumo vegetale.