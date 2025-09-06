A Rebibbia due suicidi in 24 ore, è il 59enesimo nei carceri italiani: Uilpa lancia allarme sovraffollamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In 24 ore si sono tolti la vita due detenuti del carcere romano di Rebibbia. In entrambi i casi è stato utilizzato un lenzuolo. I sindacati di settore lanciano l’allarme: è emergenza sovraffollamento. Gennarino De Fazio (Uilpa) parla di “carcere con la pena capitale di fatto”.

Due suicidi in 24 ore

Non sono passate neanche 24 ore dalla notizia di un nuovo suicidio nel carcere di Rebibbia. Nella giornata del 5 settembre si è tolta la vita Daniela Zucconelli, trovata senza vita nella cella degli agenti della polizia penitenziaria. La donna si è impiccata con delle lenzuola.

Stessa sorte per un detenuto di 52 anni nel reparto G12. Anche in questo caso infatti l’uomo ha utilizzato le lenzuola per impiccarsi. Con questo nuovo suicidio nel carcere di Rebibbia si tocca la quota di 59 morti da inizio anno nei penitenziari italiani.

ANSA Carcere di Rebibbia

Dal segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria arriva un richiamo all’allarme già lanciato nel corso dei mesi a ogni nuovo suicidio o tentativo, evasione o tentata evasione: è emergenza sovraffollamento.

I numeri di Rebibbia

Nello specifico, la casa circondariale di Roma Rebibbia ospita 1.576 detenuti, ma i posti disponibili sarebbero 1.068. In percentuale +148% e per gestire il sovraffollamento non ci sono abbastanza agenti.

La polizia penitenziaria assegnata conta 640 unità, ma ne sarebbero necessarie almeno 1.137. La mancanza di personale in una situazione di sovraffollamento arriva a causare non solo evasioni o tentativi di fuga, ma anche episodi tragici come i due avvenuti nelle ultime 24 ore.

Gennarino De Fazio (Uilpa) spiega come gli agenti siano costretti a carichi di lavoro disumani, turni di servizio anche oltre le 26 ore continuative. A soffrire non sono soltanto i detenuti, ma anche gli agenti in servizio.

Il sovraffollamento in Italia

Le conseguenze del sovraffollamento sono i 59 suicidi già citati dall’inizio dell’anno, più uno in una Rems e tre operatori. Quindi, in totale, si dovrebbe parlare di 62 morti in carcere e per carcere.

De Fazio dice che in questo modo la pena capitale, che non esiste in Italia, di fatto colpisce a caso, indipendentemente dal reato eventualmente commesso o dall’essere al servizio dello Stato. “In questa situazione è di tautologica evidenza che i detenuti non si sorvegliano da soli grazie al sovraffollamento, come vorrebbe lasciar credere il ministro della Giustizia Carlo Nordio”, sottolinea. Lo evidenziano anche i dati sulla frequenza delle evasioni e sul numero dei suicidi, che sono intollerabili in un Paese civile.

Ma oltre al “pensiero creativo – aggiunge De Fazio – dei ristretti che si auto-controllano e degli agenti che si moltiplicano per la sola ovvietà di bandire i concorsi per tentare di coprire il turn-over”, c’è bisogno di pensare a provvedimenti immediati per risolvere la questione del sovraffollamento, potenziare gli organici della polizia penitenziaria, ristrutturare gli edifici, implementare tecnologie ed equipaggiamenti e garantire l’assistenza sanitaria dentro le strutture.