A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvviso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia all’ospedale Infermi di Rimini, dove una bimba ucraina di 4 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. La piccola era stata visitata per una febbre improvvisa, ma le sue condizioni sono precipitate all’alba.

A Rimini bimba dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo

Come riportato da Adnkronos, la drammatica vicenda ha avuto inizio nella serata di venerdì 13 marzo, quando i genitori hanno accompagnato la figlia di 4 anni all’ambulatorio delle urgenze pediatriche.

La piccola, di nazionalità ucraina e residente con la famiglia in provincia di Rimini, presentava una febbre comparsa intorno alle 18.00 ma non manifestava altri sintomi preoccupanti.

Il personale medico dell’ospedale Infermi ha preso in carico la paziente alle 21.30, effettuando una serie di controlli clinici approfonditi per valutare il quadro generale.

Secondo le prime ricostruzioni, i parametri vitali sono risultati nella norma, così come le funzionalità cardiovascolari, neurologiche, addominali e polmonari.

I medici hanno disposto anche gli esami del sangue, i quali non avrebbero evidenziato tracce di infezioni in corso o altre anomalie significative.

Le cure e il peggioramento delle condizioni

Dopo la somministrazione di paracetamolo, la temperatura corporea è scesa rapidamente, confermando un apparente miglioramento delle condizioni cliniche complessive.

Nonostante il quadro rassicurante, i sanitari hanno deciso di trattenere la bambina in osservazione per alcune ore supplementari per monitorarne l’andamento.

Intorno alle 00.45, vista la stabilità della piccola, i medici hanno autorizzato le dimissioni ufficiali e la famiglia è potuta rientrare presso la propria abitazione.

La situazione è precipitata drasticamente nelle prime ore del mattino di sabato, quando le condizioni della bambina sono peggiorate in modo improvviso e del tutto inatteso.

I genitori, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza territoriale per richiedere un soccorso immediato.

Un’ambulanza ha trasportato d’urgenza la piccola nuovamente al pronto soccorso di Rimini, dove l’ingresso è stato registrato alle 6.35 del mattino.

Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, cercando disperatamente di contrastare il collasso delle funzioni vitali in corso.

Il decesso della bimba

Gli sforzi dei medici sono proseguiti ininterrottamente per oltre un’ora, mettendo in campo ogni protocollo previsto per i casi di emergenza pediatrica estrema.

Nonostante il massiccio impegno dei rianimatori e l’utilizzo di ogni strumentazione disponibile, il cuore della bambina non ha ripreso a battere.

Il decesso è stato dichiarato poco dopo, lasciando nello sconforto i familiari e il personale del reparto che l’aveva assistita poche ore prima.

Le indagini interne al’ospedale

La direzione sanitaria ha già avviato l’iter per gli accertamenti necessari a fare piena luce su una morte tanto rapida quanto inspiegabile dal punto di vista clinico.

Saranno analizzati nel dettaglio tutti i passaggi della prima visita, i risultati degli esami ematici e la tipologia di farmaci somministrati durante la breve osservazione. L’obiettivo primario degli inquirenti e dei medici è identificare l’agente patogeno o la causa fisiologica che ha scatenato un peggioramento così violento.

Non si esclude che la Procura di Rimini possa decidere di aprire un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità professionali.