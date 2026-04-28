A rischio estinzione 13 cognomi in Italia a causa della crisi demografica, l'elenco da Aguglione a Zappacosta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia ci sono 13 cognomi a rischio estinzione e uno dei principali motivi è la crisi demografica che da ormai diversi anni sta colpendo il nostro Paese. L’elenco, che va da Aguglione a Zappacosta, include anche alcuni cognomi “vip” come lo stesso Zappacosta (calciatore di Serie A) e Proietti (come l’indimenticato Gigi).

Lo studio sui cognomi a rischio estinzione in Italia

A lanciare l’allarme sui cognomi a rischio estinzione in Italia è stato il portale MyHeritage, che ha realizzato uno studio che ha preso in esame gli archivi anagrafici e i registri italiani.

L’indagine ha portato alla luce 13 cognomi che, per cause diverse ma legate tra loro, tra cui il calo della natalità in Italia e i cambiamenti in atto nella struttura stessa della famiglia, rischiano di scomparire per sempre nel nostro Paese.

Quali sono i cognomi a rischio estinzione in Italia

L’elenco dei cognomi a rischio estinzione in Italia include 13 nomi:

Aguglione : cognome fiorentino risalente al XIII secolo, probabilmente collegato alla parola “aguglia” e ad attività artigianali o alla pesca, già oggi rarissimo;

: cognome fiorentino risalente al XIII secolo, probabilmente collegato alla parola “aguglia” e ad attività artigianali o alla pesca, già oggi rarissimo; Bellagamba : cognome tipico dell’area tra Toscana ed Emilia-Romagna, nato in epoca medievale, oggi a diffusione limitata;

: cognome tipico dell’area tra Toscana ed Emilia-Romagna, nato in epoca medievale, oggi a diffusione limitata; Cantarutti : cognome di origine friulana, dal significato di “piccolo cantante” e legato a figure musicali o popolari, che oggi sopravvive in pochissimi nuclei soprattutto vicino a Udine;

: cognome di origine friulana, dal significato di “piccolo cantante” e legato a figure musicali o popolari, che oggi sopravvive in pochissimi nuclei soprattutto vicino a Udine; Diotallevi : cognome dal significato religioso, diffuso nel Centro Italia e spesso attribuito ai trovatelli, oggi sempre meno comune;

: cognome dal significato religioso, diffuso nel Centro Italia e spesso attribuito ai trovatelli, oggi sempre meno comune; Incognito : cognome assegnato a individui di origine sconosciuta, oggi in rapido declino;

: cognome assegnato a individui di origine sconosciuta, oggi in rapido declino; Legista : cognome presente soprattutto a Caltagirone, che deriva dal latino e che indicava un giurista o un avvocato;

: cognome presente soprattutto a Caltagirone, che deriva dal latino e che indicava un giurista o un avvocato; Mangiaterra : cognome che potrebbe derivare da “Magnaterra”, cioè grande proprietario terriero;

: cognome che potrebbe derivare da “Magnaterra”, cioè grande proprietario terriero; Mezzasalma : cognome legato a un’antica unità di misura agraria siciliana;

: cognome legato a un’antica unità di misura agraria siciliana; Prencipe : variante meridionale di “principe”, utilizzata come soprannome per figure autorevoli;

: variante meridionale di “principe”, utilizzata come soprannome per figure autorevoli; Proietti : cognome che deriva da “proietto” (abbandonato), attribuito ai trovatelli in Umbria e Lazio;

: cognome che deriva da “proietto” (abbandonato), attribuito ai trovatelli in Umbria e Lazio; Scantamburlo : cognome veneto di origine dialettale, oggi estremamente raro;

: cognome veneto di origine dialettale, oggi estremamente raro; Vespasiani : cognome collegato all’imperatore romano Vespasiano, che oggi conta pochi portatori nonostante il valore storico;

: cognome collegato all’imperatore romano Vespasiano, che oggi conta pochi portatori nonostante il valore storico; Zappacosta: cognome di origine meridionale, che richiama il lavoro agricolo e che oggi è più diffuso all’estero che nei territori d’origine.

I dati sulla crisi demografica in Italia

Il bilancio demografico presentato dall’Istat nel marzo 2026 ha descritto nuovamente un’Italia alle prese con un nuovo record per quanto riguarda il calo demografico.

Nel 2025 si sono contate 355mila nascite (-3,9% rispetto al 2024).

In calo anche la fecondità, scesa a 1,14 figli per donna (rispetto all’1,18 dell’anno precedente).

A fronte della diminuzione dei nuovi nati, in Italia restano stabili i decessi: sono stati 652mila nel 2025.

Il risultato di ciò è un saldo naturale (la differenza tra nascite e morti) “ampiamente negativo”, con circa 296mila unità in meno, in peggioramento rispetto al 2024.