Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 arresti e ingenti sequestri di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella Capitale. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato al fermo di numerosi sospettati e al sequestro di sostanze pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Operazione coordinata dalla Procura di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Comando Provinciale di Roma, sotto la direzione dei magistrati del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno intensificato i controlli nelle principali aree di spaccio della città. L’attività investigativa, svolta negli ultimi giorni, ha permesso di individuare e bloccare numerosi soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Sequestri di droga e denaro

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga, tra cui cocaina, crack, shaboo, hashish e marijuana, in gran parte già suddivisi in dosi e pronti per essere venduti. Oltre agli stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 4.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Arresti nei diversi quartieri della Capitale

L’operazione ha interessato numerosi quartieri di Roma. In via della Consolata, i Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno arrestato un romano di 24 anni, trovato in possesso di 5,8 kg di hashish suddivisi in 58 panetti, 24 grammi di cocaina e materiale per il taglio e confezionamento.

In un altro intervento, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno fermato un cittadino filippino di 47 anni mentre cedeva una dose di shaboo a una cittadina del Bangladesh. All’interno della sua auto sono stati trovati ulteriori 8 grammi di shaboo e 180 euro in contanti.

In via Marcello Piacentini, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un romano di 27 anni che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 88 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish e 3.910 euro in contanti.

In via Pietro Rovetti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara hanno arrestato un cittadino afgano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha cercato di disfarsi di un involucro contenente 15 grammi di hashish.

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno fermato un cittadino italiano e un tunisino, rispettivamente di 22 e 21 anni, sorpresi mentre effettuavano movimenti sospetti. Durante il controllo, sono state rinvenute 364 dosi di cocaina e crack, per un totale di 217 grammi, nascoste sotto una mattonella.

Poco dopo, sempre nella stessa zona, è stato arrestato un altro giovane tunisino trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, 5 dosi di crack e 130 euro in contanti. In via Ostuni, un italiano di 39 anni è stato sorpreso mentre occultava dosi di crack in un’aiuola.

Un ulteriore sequestro è stato effettuato in un garage condominiale di via dei Berio, dove i Carabinieri hanno rinvenuto 1 panetto di cocaina e 980 dosi, per un totale di oltre 1 kg di sostanza stupefacente, sequestrata a carico di ignoti.

Nel quartiere Torraccia, in via Giuseppe Cappi, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno controllato un romano classe 1976, trovato in possesso di 10 grammi di crack e 260 euro in contanti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro hanno arrestato un cittadino gambiano e una donna romana, rispettivamente di 36 e 38 anni, fermati in via dell’Acqua Marcia a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo sono stati trovati 10 involucri di cocaina per un totale di 14 grammi, 4 grammi di eroina e 40 euro in contanti.

Gli stessi militari hanno poi arrestato un romano di 29 anni in via Monte Petrella, nel quartiere Tufello, trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 115 euro in contanti.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso mentre occultava in una cavità di un muro 23 grammi di cocaina e 27 grammi di hashish.

Infine, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un italiano di 34 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 55 grammi di cocaina presso la propria abitazione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dalle autorità competenti.

IPA