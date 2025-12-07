A Roma la notte bianca per richiedere la carta d’identità elettronica: uffici aperti fino a mezzanotte
Il 13 dicembre a Roma sarà notte bianca: la carta d’identità elettronica si potrà richiedere fino a mezzanotte
A Roma ottenere un appuntamento per la richiesta di un nuovo documento è sempre più difficile. Così il Comune istituisce la notte bianca: il 13 dicembre la carta d’identità elettronica si potrà richiedere nell’orario straordinario dalle 19:00 fino alla mezzanotte. Coinvolti gli uffici dei Municipi I, II, IV, VII, X, XIII, XIV e il PIT di Via Petroselli.
- La notte bianca di Roma
- Come ottenere la carta d’identità elettronica
- Gli uffici interessati e gli orari di apertura
La notte bianca di Roma
“È un segnale di attenzione, modernizzazione e vicinanza al territorio”: così l’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati Pino Battaglia presenta l’iniziativa.
La notte bianca della CIE nasce per “andare incontro alle esigenze dei cittadini, semplificando l’accesso a un servizio essenziale”.
Fac simile della Carta d’Identità Elettronica
L’apertura straordinaria serale degli uffici comunali, prevista per il prossimo sabato 13 dicembre punta a ridurre le liste d’attesa, sempre più lunghe nella capitale.
L’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi Demografici permetterà ai cittadini che hanno necessità di rinnovare il documento, di recarsi in otto municipi differenti fino alla mezzanotte.
Come ottenere la carta d’identità elettronica
Per poter usufruire dei servizi straordinari dell’Open Day e ottenere la carta d’identità elettronica è obbligatorio fissare un appuntamento.
Le prenotazioni apriranno alle ore 09:00 di giovedì 11 dicembre, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.
Fissato l’appuntamento, bisognerà recarsi all’ufficio muniti di prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento.
Gli uffici interessati e gli orari di apertura
Ad aderire alla notte bianca della carta d’identità elettronica di Roma saranno 8 uffici sparsi in diversi municipi, dalla periferia al centro.
Di seguito, le sedi e gli orari che, sabato 13 dicembre, effettueranno un’apertura straordinaria:
- Municipio I. Sede di Circonvallazione Trionfale 19, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio II. Sede di via Dire Daua 11, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio III. Sede di via Fracchia 45, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio IV. Sede di via Alberto Pollio 50, aperta dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- Municipio VII. Sede di Piazza di Cinecittà 11, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio X. Sede di via Claudio 1 ad Ostia, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio XIII. Sede di via Aurelia 470, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- Municipio XIV. Sede di Piazza S. Maria della Pietà 5, aperta sabato 13 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 24.00.