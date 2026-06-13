A Roma sabato di manifestazioni, 4 cortei e 20mila persone: sfilano Remigrazione, Pro Vita e antifascisti

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Giornata intensa per la Capitale che, nell’ultimo sabato di primavera, accoglie ben quattro diverse manifestazioni. La folla più popolosa sembra essere quella del corteo organizzato da Remigrazione e Riconquista, cui ha risposto il corteo antifascista e per la pace. Nelle stesse ore, a Roma scendono in piazza anche gli studenti che si battono per il diritto all’abitare e i sostenitori Pro Vita.

Sabato di manifestazioni a Roma

Sabato 13 giugno è stata per Roma Capitale una giornata a dir poco delicata, per via della contemporanea presenza di iniziative contrapposte per le strade cittadine.

Tra il centro storico, Prati, San Giovanni e Porta Pia erano attese quasi 20.000 persone, distribuite in 4 diversi cortei.

ANSA

L’Ufficio di Gabinetto della Questura ha schierato circa 2.000 agenti tra polizia, carabinieri e finanzieri, supportati anche da droni ed elicotteri.

Mentre i manifestanti sfilavano, nelle stesse ore, presso l’Auditorium Parco della Musica, si è tenuto il convegno organizzato da Futuro Nazionale con la partecipazione di Roberto Vannacci.

Il corteo di Remigrazione e la risposta antifascista

Hanno annunciato di essere stati in 10.000 gli organizzatori del corteo di Remigrazione e Riconquista.

Sventolando bandiere tricolori, inneggiando al Duce e con la mano in alto per il saluto romano, hanno marciato manifestanti provenienti da tutto il Paese.

La manifestazione ha come fine la richiesta di approvazione della proposta di legge di contrasto all’immigrazione che, ricorda l’associazione, “ha superato le 150mila firme”.

In risposta al corteo Remigrazione, alle ore 16:00 è partita dal Colosseo una contromarcia organizzata da Cgil, centri sociali e numerose organizzazioni studentesche.

Gli studenti hanno fatto tappa di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono stati bruciati una ruspa e un carro armato di cartone.

In piazza anche i Pro Vita

Nella stessa intensa giornata di sabato 13 giugno si è tenuta, con partenza da piazza della Repubblica, la manifestazione nazionale Scegliamo la Vita.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Pro Vita & Famiglia: sul palco i due portavoce Massimo Gandolfini e Maria Rachele Ruiu.

I manifestanti hanno lanciato un appello “a favore della natalità” e contro le pillole del giorno dopo e l’aborto farmacologico.

Presente anche il Vaticano, rappresentato dal presidente della Pontificia Accademia per la Vita monsignor Renzo Pegoraro.