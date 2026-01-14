Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nelle aree circostanti la stazione ferroviaria di Roma Termini è in corso una maxi operazione di controllo. L’intervento, coordinato dai Carabinieri del Comando Provinciale, è stato avviato per contrastare i fenomeni di microcriminalità e rafforzare la sicurezza urbana in uno dei principali snodi della Capitale. L’azione è stata disposta in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini, condivise durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione a Roma Termini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’operazione ha visto l’impiego di assetti specializzati e rinforzi provenienti dal Comando Generale dell’Arma. Oltre ai militari delle Compagnie territoriali sono stati coinvolti uomini e mezzi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, unità cinofile per la ricerca di armi e stupefacenti, e un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare che sta sorvolando l’area per fornire supporto aereo e coordinamento dall’alto.

Collaborazione interforze e aree di intervento

All’operazione partecipano attivamente anche i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma che, attraverso l’impiego dei ‘Baschi Verdi’, offrono un contributo fondamentale nei controlli di loro competenza.

Le attività si stanno concentrando in piazza dei Cinquecento, con particolare attenzione all’area dei portici e al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola.

Controlli mirati e identificazioni

I militari stanno procedendo all’identificazione di soggetti considerati di interesse operativo e al controllo della posizione sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari.

Queste attività vengono svolte in stretta collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.

Verifiche amministrative e rispetto delle norme

Contestualmente il personale specializzato del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) sta effettuando verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici della zona.

L’obiettivo è accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle posizioni lavorative. Lungo le principali arterie stradali che circondano la stazione sono inoltre attivi numerosi posti di controllo alla circolazione stradale.

Interventi per il decoro urbano e l’assistenza sociale

Per garantire il ripristino del decoro urbano e fornire assistenza alle persone più fragili, il dispositivo è stato integrato con personale dell’AMA impegnato nelle operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi sgomberati.

La Sala Operativa Sociale di Roma Capitale è presente per offrire supporto e assistenza a chi si trova in stato di necessità, mentre il 118 è operativo per ogni eventuale emergenza sanitaria.

L’attività rientra nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili della Capitale, con l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini e i numerosi turisti che ogni giorno transitano nell’area ferroviaria di Roma Termini.

