A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio

Un vigilante è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un uomo sorpreso a rubare in un supermercato di Roma. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe riuscita a impossessarsi di una bottiglia di birra per poi rifugiarsi in casa. Dopo si sarebbe presentata nuovamente nel punto vendita Conad per affrontare l’addetto alla sicurezza con un coltello. Il vigilante, quindi, avrebbe reagito colpendo violentemente il presunto ladro riducendolo in fin di vita.

Il primo alterco in un supermercato di Roma

I fatti risalgono alle 18 di sabato 10 gennaio. Come riporta Il Messaggero un uomo di 44 anni sarebbe entrato nel supermercato Conad di Casal Bruciato, in piazza Balsamo Crivelli, e avrebbe prelevato una birra.

Quindi sarebbe passato per le casse dicendo che l’avrebbe pagata il giorno dopo, e in quel momento è entrato in scena il vigilante.

Tra l’addetto alla sicurezza e il 44enne sarebbe scoppiata una lite probabilmente solo verbale, poi il cliente sarebbe riuscito a dileguarsi e a fare ritorno a casa.

Secondo Roma Today il 44enne risulterebbe residente proprio di fronte al punto vendita. La sua sosta a casa sarebbe durata poco, fino a quando lo stesso non è uscito nuovamente, questa volta armato di coltello.

Lo scontro tra il vigilante e il 44enne

Testimoni riferiscono di aver visto l’uomo sopraggiungere con l’arma puntata contro l’addetto alla sicurezza. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il vigilante è riuscito a disarmare il 44enne.

Anziché immobilizzarlo e chiamare le forze dell’ordine, tuttavia, l’addetto alla vigilanza lo avrebbe aggredito con violenza con calci e pugni senza fermarsi nemmeno di fronte alle urla dell’uomo.

L’arresto dell’addetto alla sicurezza

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno arrestato il vigilante con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità stanno cercando di capire se il fermato sia un regolare addetto alla sicurezza in servizio o se si è trattato di una mansione straordinaria di un dipendente del supermercato.

Va anche stabilito se tra i due ci siano state tensioni in episodi precedenti. La vittima è stata trasportata al policlinico Umberto I in condizioni gravissime.