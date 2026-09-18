A Rozzano ronde di cittadini e pestaggi, è l'unica città "zona rossa" del Nord inserita nel decreto Caivano

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sono giorni di tensione quelli vissuti a Rozzano, in provincia di Milano, dopo episodi di ronde e pestaggi messi in atto da alcuni cittadini. I residenti, infatti, hanno deciso di attuare una “giustizia fai-da-te” dopo gli ultimi atti violenti registrati all’interno della comunità milanese, unica nel Nord Italia a essere inserita in zona rossa come previsto dal decreto Caivano. A farne le spese è stato un 24enne marocchino, individuato come responsabile di un’aggressione ai danni di una 40enne. L’uomo è stato aggredito a sua volta dai cittadini, provocando lo stupore del primo cittadino Mattia Ferretti, che ha stigmatizzato l’accaduto chiedendo di far cessare le ronde e la violenza privata.

Ronde e violenze a Rozzano

L’escalation, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Repubblica e Il Giorno, è conseguente ad alcuni episodi registrati in paese. L’ultimo, risalente a mercoledì 16 settembre, ha visto protagonista un 24enne marocchino che avrebbe strattonato una 40enne poi finita in ospedale.

Appena la notizia si è diffusa tra i cittadini, alcuni hanno deciso di organizzare delle ronde per controllare il territorio e individuare eventuali malintenzionati pronti a mettere a repentaglio la sicurezza dei residenti.

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Così, tra ronde e “giustizia fai-da-te”, gli abitanti di Rozzano hanno invitato cinque persone ad allontanarsi dal paese perché ritenute spacciatori, avvertendo la polizia.

Il pestaggio al 24enne marocchino

Ma il culmine è arrivato nella serata, quando si sono registrati dei veri e propri pestaggi.

Il 24enne accusato di aver aggredito una 40enne nelle ore precedenti, infatti, è stato a sua volta colpito dai residenti adirati per l’accaduto.

Il giovane, in precedenza, era stato individuato dai cittadini e malmenato in mattinata. Ma una volta visto nuovamente in strada la sera, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, la violenza si è ripetuta. Il giovane è stato nuovamente aggredito e con lui anche un 40enne.

Due persone, di 33 e 32 anni, sono state identificate dai carabinieri.

L’appello del sindaco di Rozzano

Mattia Ferretti, sindaco di Rozzano, ha stigmatizzato l’accaduto, intimando ai residenti di desistere dalla giustizia fai-da-te e da ronde private.

“Siamo assolutamente contrari a ronde e violenza privata”, ha detto. Il primo cittadino, intervenuto insieme all’assessore Domenico Anselmo e al comandante della tenenza dei Carabinieri di Rozzano e al comandante della polizia locale, aveva comunque cercato di mediare con i residenti, cercando di riportare la calma tra le persone scese in strada mercoledì sera.

Cosa prevede la zona rossa col decreto Caivano

Rozzano resta comunque sotto osservazione, per una situazione già segnalata più volte da parte dei residenti che si sono detti stufi dei continui episodi di violenza e criminalità.

Il comune milanese, tra l’altro, da aprile dello scorso anno è “zona rossa” come previsto dal decreto Caivano. È l’unica città del Nord a essere inserita nel decreto.

Nello specifico la zona rossa prevede controlli e un’area a vigilanza rafforzata, eventuale Daspo urbano e maggiori restrizioni.

Tra le disposizioni, per esempio, l’individuazione di zone problematiche, l’allontanamento dei soggetti ritenuti pericolosi e una maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine.