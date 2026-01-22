A ruba gli occhiali di Emmanuel Macron dell'italiana iVision Tech che costano 650 euro, "lui li ha comprati"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Probabilmente Emmanuel Macron non immaginava che sarebbe diventato un tacito influencer per gli occhiali iVision Tech indossati a Davos durante il suo intervento. Il presidente francese li ha sfoggiati per una emorragia sottocongiuntivale, ma quel design e quelle lenti a specchio hanno sollevato tanta curiosità. Tant’è che, ora, l’azienda ha visto lievitare gli ordini. Lo afferma non senza gioia l’imprenditore Stefano Fulchir. Sì, il marchio è tutto italiano.

La febbre del look di Emmanuel Macron

Chiunque ha notato il singolare accessorio sul volto di Emmanuel Macron a Davos. Il presidente francese, infatti, si è presentato all’evento con un paio di occhiali con lenti a specchio, una scelta – dice lui – tutt’altro che estetica.

Da tempo, infatti, Macron sta curando gli effetti di una emorragia sottocongiuntivale che lo costringe ad evitare importanti esposizioni alla luce.

Pare che Macron, ora, abbia fatto il miracolo. Secondo un articolo del Corriere della Sera i titoli dell’azienda, l’italiana iVision Tech, sono decollati del 30% al punto da costringere Piazza Affari a sospendere le azioni di rialzo. “Fabbrichiamo in media un centinaio di modelli Pacific all’anno, ma con questa pubblicità c’è il rischio che dovremo farne mille“, commenta Fulchir.

Il modello indossato da Macron è il Pacific S 01 Doublé Or, un pezzo assemblato a mano come del resto dimostra il prezzo dell’articolo.

Quanto costano gli occhiali iVision Tech

Il modello Pacific S 01 Doublé Or indossato da Macron ha un prezzo di listino di 659 euro. La cifra, come anticipato, è dovuta all’assemblaggio a mano delle sue componenti e la sua composizione richiede almeno 279 operazioni per un totale di 4 mesi di lavoro, scrive il Corriere.

Va specificato, inoltre, che il marchio è italiano ma la fabbricazione avviene in Francia. E proprio Macron ha acquistato gli occhiali nel 2024 dopo essersi accertato che venissero realizzati nel Paese che rappresenta. Stefano Fulchir, amministratore delegato dell’azienda, ha riferito al Corriere: “Non ha accettato che gli venissero omaggiati, ma ha voluto acquistarli personalmente“.

La battuta di Donald Trump

Anche il tycoon Donald Trump ha notato il singolare look del leader francese, e non ha risparmiato una certa ironia.

“Ho chiamato Emmanuel Macron. Ho ascoltato il suo bellissimo discorso di ieri con gli occhiali da sole”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. “Ha cercato di fare il duro. Probabilmente è anche lui in questa stanza, e, strano a dirsi, mi piace“, ha concluso Trump.