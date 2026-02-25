A Sanremo 2026 l'atleta Francesca Lollobrigida, parente del ministro, dell'attrice e del direttore di RaiSport

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Durante la seconda serata di Sanremo 2026 salirà sul palco la pattinatrice Francesca Lollobrigida, che alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ha centrato due ori leggendari, uno nei 3000 metri, l’altro nei 5000. L’atleta ha un cognome ‘importante’. E infatti è parente della compianta diva Gina, del ministro dell’Agricoltura Francesco e del neo direttore di Rai Sport Marco.

Francesca Lollobrigida è parente del ministro Francesco, anche se il grado preciso di parentela è difficile da definire. Lo stesso discorso vale con il giornalista Marco: non si sa di preciso quale livello di parentela ci sia.

Più semplice invece è risalire al legame della pattinatrice con l’attrice Gina, scomparsa a Roma il 16 gennaio 2023. Il nonno della sportiva e la diva erano fratello e sorella.

Tornando a Marco Lollobrigida, da poco nominato ad interim alla direzione di Rai Sport dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, suo nonno era cugino di primo grado del papà di Gina e originario come lei di Subiaco.

Spostandosi sul versante del ministro Francesco Lollobrigida, ex marito separato di Arianna Meloni (sorella della presidente del Consiglio Giorgia), aveva un bisnonno chiamato Nazzareno. Quest’ultimo era fratello di Luigi, ossia il nonno di Gina.

Francesca Lollobrigida: “Voglio allargare la famiglia”

La pattinatrice è diventata mamma per la prima volta nel 2023, dando alla luce il piccolo Tommaso. Dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina ha annunciato che tra poco si ritirerà in quanto nutre il desiderio di allargare la famiglia.

“Ho dato tutto: vorrei allargare la famiglia”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Tra due weekend – ha aggiunto – in quella mecca della pista lunga che è Heerenveen, in Olanda, farò i Mondiali allround. Partiremo già domenica. È l’unica rassegna nella quale non ho vinto medaglie. Sarà soprattutto una festa: quel pubblico stravede per il pattinaggio velocità e per tutti i suoi campioni”. Dopo questo appuntamento Lollobrigida appenderà molto probabilmente i pattini al chiodo.

Gli ospiti sportivi della seconda serata sanremese

La campionessa olimpionica Francesca, il ministro Francesco e il direttore di RaiSport Marco sanno di essere parenti alla lontana, ma non si frequentano.

Sul palco dell’Ariston, mercoledì 25 febbraio, oltre a Francesca Lollobrigida saranno ospitate Arianna Fontana e Lisa Vittozzi, anche loro reduci dalle imprese olimpiche nei giorni scorsi.

La loro presenza è stata pensata come un tributo alla costanza e al sacrificio che caratterizzano le discipline del ghiaccio e della neve.