A Sanremo 2026 Rettore cassa il duetto Dargen D'Amico-Pupo, "come vedere Mussolini e Che Guevara": la replica

Il duetto a Sanremo 2026 tra Dargen D’Amico e Pupo nella serata cover fa discutere ancor prima dell’inizio del quarto appuntamento del Festival. Ad accendere i riflettori sulla coppia insolita sul palco dell’Ariston ci ha pensato Donatella Rettore già giorni fa, paragonando la collaborazione a una impensabile come quella “tra Mussolini e Che Guevara“. Una critica, non tanto velata, alla quale hanno risposto i diretti interessati, con Pupo che ha poi chiesto a Rettore chi dei due fosse lui. “Tu sei Mussolini” la risposta secca, com Dargen che ha poi cercato di spegnere la discussione.

Rettore critica il duetto Dargen D’Amico-Pupo

La frase con la quale Rettore ha cassato nettamente il duetto tra Dargen D’Amico e Pupo è arrivata quasi una settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, la cantautrice lo scorso 23 febbraio era stata netta con i due che all’Ariston porteranno “Su di noi” accompagnati anche dal trombettista Fabrizio Bosso.

“È come vedere duettare Mussolini con Che Guevara” aveva detto, con Balivo che aveva cercato in qualche modo di cambiare argomento accorgendosi del gelo calato in studio.

La richiesta di chiarimenti di Pupo

La replica non è tardata ad arrivare nel giorno della serata cover, con i due artisti ospiti de La Volta Buona mentre Rettore era in studio.

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, ha infatti chiesto a Rettore chi fosse chi nel paragone con Mussolini e Che Guevara, con la cantautrice che ha sottolineato come lui fosse Mussolini, mentre Dargen il rivoluzionario argentino.

La replica di Dargen D’Amico a Rettore

Da qui il tentativo di D’Amico di smorzare un po’ la discussione, sperando di far ricredere tutti con la performance sul palco dell’Ariston con “Su di noi”.

“Io ho fiducia nel senso critico di Donatella e sa che non si giudicano le operazioni musicali dalla copertina, ma vanno ascoltate”, ha detto stizzito mentre Balivo ha ribadito come quella di Rettore fosse solo una battuta.

Perché il paragone con Mussolini e Che Guevara

In tanti però si sono chiesti il perché di questo paragone azzardato.

Guardando alle due figure, Pupo in passato ha fatto discutere per le sue posizioni politiche e le sue presenze su palchi internazionali controversi, come per esempio il legame mai interrotto con la Russia con tanto di concerto a Mosca lo scorso autunno.

D’Amico, invece, ha portato spesso sul palco temi sociali, di inclusione e diritti. Celebre la sua richiesta, a Sanremo 2024, per il cessate il fuoco a Gaza attirandosi, tra l’altro, qualche antipatia e l’accusa di essere stato troppo politico.