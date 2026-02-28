A Sanremo bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? Il regista del Festival Pagnussat, "C'è un rituale"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quanto avvenuto nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 durante il duetto tra Gaia e Levante non sarebbe censura. A spiegarlo è il regista della kermesse, Maurizio Pagnussat, che all’Ansa ha detto: “Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima, ma c’è un rituale per il cambio di palco”. Si sarebbe trattato, quindi, di una questione di tempistiche.

Censura? La spiegazione del regista di Sanremo

All’indomani della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 le polemiche non si spengono. Dopo i commenti indignati sullo stacco dell’inquadratura durante il bacio tra Levante e Gaia il diretto interessato, il regista Maurizio Pagnussat, ha dato la sua versione.

Ascoltato dall’Ansa, Pagnussat ha respinto le accuse di censura e ha spiegato che quell’inquadratura saltata sarebbe dovuta a una scelta puramente tecnica.

“Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima ma c’è un rituale per il cambio di palco”, ha spiegato all’Ansa.

“Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia”, ha quindi concluso Pagnussat. Subito dopo l’evento, infatti, sui social erano scoppiate le polemiche.

Il bacio tra Levante e Gaia nella serata delle cover

Venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston è andata in scena la serata dedicata alle cover, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse.

Levante ha scelto di duettare con Gaia sulle note del brano I Maschi di Gianna Nannini. Al termine dell’esibizione le due artiste si sono concesse un bacio sulla bocca. Proprio in quel momento l’inquadratura si è allontanata. La scelta della regia è stata intepretata come un atto di censura sui social, dove molte e molti utenti hanno protestato contro la mancata inquadratura ravvicinata proprio nel momento in cui le due artiste chiudevano l’esibizione.

Chi ha vinto la quarta serata di Sanremo

Al termine della serata delle cover il primo posto è andato a Ditonellapiaga che con Tony Pitony ha partecipato con il brano The lady is a tramp. La cantante è in gara alla kermesse con il brano Che fastidio!.

Sabato 28 febbraio si terrà la finalissima del Festival di Sanremo 2026 che decreterà la vincitrice o il vincitore della 76esima edizione della festa della canzone italiana.